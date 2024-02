Tots els espectacles del Festival de Dansa Metropolitana a Sabadell

Sabadell participa en una nova edició del Festival de Dansa Metropolitana, un esdeveniment que aplega, de l’1 al 20 de març, 270 propostes de dansa repartides en dotze ciutats. Coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana, Sabadell acull aquest any l’espectacle inaugural, divendres 1 de març, a partir de les 20h, a la plaça de l’Argub. Les dotze ciutats que hi participen aquest any són: Barcelona, Badalona, L’Hospitalet, Cornellà, El Prat, Viladecans, Esplugues, Santa Coloma, Terrassa, Granollers, Sant Cugat i Sabadell.

Dansa Urbana

La inauguració del festival serà divendres 1 de març, primer, a l’skatepark del Parc Catalunya, a les 18 h, amb la batalla de freestyle Be Soul All*Star Battle, organitzada per Soul Headquarters, i, després, a la plaça de l’Argub, amb la peça Prélude a càrrec de la companyia Accrorap.

La línia argumental del festival d’aquest any són les danses urbanes. No és estrany, per tant, que l’escenari (un skatepark) i el format de “batalla” protagonitzin l’obertura d’aquesta setena edició. Ara fa deu anys de la primera de les batalles de freestyle del Be Soul Fest, un esdeveniment nascut per acostar la dansa i les cultures urbanes. En aquesta ocasió participaran els quaranta millors ballarins (guanyadors i finalistes) que han passat per les edicions passades. Formaran vuit equips de cinc persones que lluitaran per ser els guanyadors d’aquesta edició “All Star”.

Seguidament, a la plaça de l’Argub (20h), la companyia marsellesa Accrorap, sota la direcció de Kader Attou, oferirà Prélude, la història de la trobada entre la música de Romain Dubois i el físic dels ballarins. La música, un crescendo rítmic i melòdic, manté una intensitat constant, energia i impuls que atrapen l’espectador d’inici a fi. El virtuosisme dels ballarins, de fet, batega alhora amb la música i l’atenció del públic que participa en el viatge que se li ofereix i en l’alliberament final.

La programació de Sabadell comptarà amb diverses activitats que es faran a diferents sales i carrers. En total seran 9 espectacles.

Espectacles en sala

– SCROLL. Cia. Unaiuna. Dissabte 2 de març, a les 20 h. Teatre de l’Estruch. Quatre intèrprets davant del mirall de les xarxes socials i les pautes amb què aquestes ens coreografien. Un retrat a la vegada íntim i algorítmic, en el qual el sentit de l’humor i la tragèdia gairebé es toquen.

– DOJI. Brodas Bros i Desilence. Dissabte 9 de març, a les 20 h. Teatre Principal. Brodas Bros i Desilence han creat un espectacle nou: Doji, paraula que significa simultani en japonès. Una proposta en la qual les arts visuals interaccionen amb la dansa i s’uneixen en un viatge interior, en què cada peça expressa un estat natural i obre la porta a reflexionar sobre què som i com ens movem.

– LA (DE)SESPERA. El Desvío. Dissabte 16 de març, a les 20 h. Teatre de l’Estruch. Una proposta que es centra en els efectes de les estructures burocràtiques.

Espectacles al carrer

– ESPECTACLE INAUGURAL. Divendres 1 de març 18 h SkatePark del Parc de Catalunya BE SOUL ALL*STAR BATTLE (10è ANIVERSARI). Soul Headquarters. A les 20 h, a la pl. de l’Argub, PRELUDE amb Accrorap.

– H. Cia La Córcoles. Diumenge 10 de març, a les 13 h, a la plaça del Doctor Robert. H és un vals a dos, un personatge i el seu element essencial, el balancier que li dona la vida. Una proposta de Mariona Moya, artista que lliga en les seves creacions el circ, la dansa i el teatre de carrer.

– D-CONSTRUCTION. Compagnie Dyptik. Diumenge 17 de març, a les 13 h, a la plaça de l’Argub. Sis ballarins experimenten l’alliberament de la ment mitjançant el moviment. Al mig d’un pati, una bastida metàl·lica els engabia, els protegeix i els allibera al mateix temps. Fusionant-se en un sol grup, creen una entitat més forta; trencant-se, afirmen la seva singularitat…

Artèries

D’altra banda el 17 de març, a les 17.30 h, la plaça de l’Argub oferirà una proposta doble: BREAKING BEETHOVEN STREET, de la Cia Yüguen -un espectacle de dansa que fusiona la música clàssica de Beethoven amb el breakdance- i DANSA URBANA, actuació especial de l’Escola Soul Headquarters de Sabadell.

Aquestes dues actuacions formen part de la gran novetat del festival d’aquest any, el projecte “Artèries, dels carrers als escenaris”, que posa l’accent en la dansa urbana, entès com a fenomen metropolità. Les danses urbanes faran de fil conductor del festival i serviran tant per acostar la dansa a tota la ciutadania com per celebrar el breakdance com esport olímpic.

El Festival de Dansa Metropolitana

Dansa Metropolitana és un projecte per democratitzar la dansa, fer-la accessible a tota la ciutadania i donar suport al teixit local. La programació d’espectacles combina des de grans noms ja consagrats, fins a les noves generacions; així com una gran varietat d’estils.

Els 12 municipis participants oferiran 270 propostes a 107 espais. La programació inclou 109 espectacles, 28 pel·lícules, 30 activitats paral·leles i 46 d’educatives.

Projecte comunitari

Dansa Metropolitana ofereix en aquesta setena edició 30 activitats paral·leles que comprenen col·loquis pre i post funció, conferències, tallers, masterclass, exposicions i taules rodones. Destaca a més, el projecte educatiu, que comprèn funcions escolars i assajos oberts i el projecte comunitari, amb participació activa de Sabadell.

Aquest projecte es planteja com un procés de dues edicions, iniciat al gener d’aquest any amb la voluntat d’estendre’l fins a finals de març de 2025, moment en què se’n farà la presentació. La proposta es basa en una creació de la coreògrafa de Lió, Kadia Faraux, en col·laboració amb coreògrafes locals, vinculades a danses urbanes.