La final d’OT passa per Sabadell, on es grava la música de les gales

La final d’Operación Triunfo passa per Sabadell. Igual que han passat per la ciutat les anteriors edicions del talent xou, que va arrencar el 2001. Des del carrer Josep Renom, l’estudi musical Ten Productions s’encarrega de l’arranjament musical de les cançons que els concursants canten cada setmana a les gales. És a dir, graven la música de base sobre la qual canten en directe els participants.

Fins i tot, els concursants més mítics de la primera edició del programa van passar per l’estudi a gravar-hi els seus primers discos. La seva visita a Sabadell desfermava la bogeria entre fans al carrer Josep Renom, que s’omplia d’adolescents que demanaven fotos i autògrafs a Chenoa, ara presentadora del programa, Bisbal, Rosa, Manu Tenorio…

Sabadell també va ser seu del càsting final de l’edició de 2020. I la pianista i compositora Laura Andrés ha format part del jurat i de l’acadèmia de professors en diferents edicions.

A llarg dels darrers anys, l’estudi que dirigeixen els germans Toni i Xasqui Ten ha rebut nombrosos encàrrecs de projectes de televisió: Tu cara me suena, Factor X, Cambio de clase, Oh Happy Day, No me la puc treure del cap, Crackòvia, La Marató de TV3 o, darrerament, Eufòria.