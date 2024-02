El Teatre Sant Vicenç reviu ‘Cop de Rock’

Nostàlgics i adolescents estan cridats al Teatre Sant Vicenç per un musical que els vol seduir per igual. La versió de l’entitat sabadellenca de Cop de Rock traurà la pols a la història musical del país, amb cançons de grups com Brams, Els Pets, Gossos, Ja t’ho diré, Lax’n’busto, Sau, Sopa de Cabra, Bars i Glaucs.

La versió del Sant Vicenç de l’obra original que Dagoll Dagom va estrenar 2011 “és molt fidel i conté coreografies molt elaborades”, diu Brunet. De fet, la coreògrafa és la mateixa, Cristina Allande, qui ressalta que els alumnes han fet una feina extraordinària.

L’obra busca atrapar a través d’un tema atemporal com “les aventures i les desventures de l’amor i el desamor”, diu el director, Jordi Brunet, que afegeix que això “enganxa moltíssim la gent jove, fa 25 anys i ara”. A més, Brunet assegura que “és una història trepidant, que passa ràpid i amb una música genial”. Per altra banda, hi ha l’element nostàlgic: “Els més grans recordem l’etapa musical de l’obra. La gent s’ha emocionat en reviure-la”. L’escola Praeludium s’encarregarà de la música en directe.

L’obra presenta una banda de música d’un grup de joves de la Costa Brava, que coincideix amb un grup de noies de les Terres de l’Ebre celebrant un comiat de soltera. “El musical té l’objectiu de tractar temes universals com la identitat, la superació personal i la importància de lluitar per allò que un creu, tot envoltat de l’energia del rock català”, defensa el Teatre Sant Vicenç, que la representarà els dies 24 i 25 de febrer; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 i 24 de març; i 6, 7, 13 i 14 d’abril.

Una obra per fer de Capital

Dos grups diferents, cadascun amb gairebé una trentena d’actors, es tornaran la representació de l’espectacle. Alguns provenen del teatre de text, mentre que altres del ball i altres de la música, per la qual cosa aconseguir-ne la “cohesió” ha estat tot un mèrit. I no només això, sinó que “s’ho han passat bomba!”, assegura el director, que ha treballat amb Mario Barnaus, a la direcció musical, i Nara Ayguadé, a la vocal.

La companyia Dagoll Dagom ha deixat material al Teatre Sant Vicenç. L’entitat sabadellenca la prepara des de fa un any. Va proposar aquest títol, que per a molta gent té connotacions especials, per a celebrar l’any en què Sabadell és Capital de la Cultura Catalana.

L’obra Cop de Rock original de Dagoll Dagom, sota direcció i guió de Joan Lluís Bozzo, estava dirigida i produïda musicalment pels sabadellencs Toni i Xasqui Ten, de Ten Productions, a més de comptar amb l’escola local Ritme Dansa.