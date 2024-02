Posaran el nom d’Antoni Farrés al passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia

L’Ajuntament de Sabadell es compromet a denominar passeig de l’alcalde Antoni Farrés a l’espai pendent d’urbanitzar sorgit del soterrament de les vies dels FGC entre els barris de Can Feu i Gràcia. ERC ha defensat aquesta proposta a la Junta de Portaveus d’aquest dimecres i ha rebut el suport de PSC, Crida, Junts i En Comú Podem. Vox i PP s’han abstingut. La proposta ha obtingut un ampli suport, en representar 24 vots a favor i 3 abstencions.

“15 anys després de la mort de Toni Farrés, l’alcalde més estimat i respectat pels sabadellencs, encara no l’homenatgem amb cap carrer o plaça de la ciutat. En aquest sentit, tots hi estem en deute”, va afirmar fa uns dies el portaveu dels republicans, Gabriel Fernàndez.

Concretament, la moció aprovada acorda “batejar” tot aquest espai, des de l’estació dels FGC fins al passeig de Can Feu com a ‘passeig de l’alcalde Antoni Farrés’, i fer-ne l’acte institucional d’inauguració “quan n’acabin les obres d’urbanització”. La proposta s’arrossega des que el 2009, dos mesos després de la mort de Farrés, l’Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) va reivindicar que es dediqués un espai a l’exalcalde.

D’aquesta manera, l’AVG ha guanyat la partida a l’Associació Cultural Can Feu, que volia que fos el passeig d’Olzina, si bé es mostrava favorable a què una meitat tingués aquest nom, en honor al propietari original de la Torre d’en Feu i, que l’altra, es dediqués a Antoni Farrés. Si bé el resultat final ha sigut dedicar tot l’espai a Farrés, la moció sí que recull el compromís d’instar la Comissió del Nomenclàtor “a estudiar que s’hi torni a incloure la figura de Josep Nicolau d’Olzina i Ferret de Riusech; preferentment, en un lloc proper al castell de Can Feu o torre d’en Feu”.

El document també insta el Govern a què en el termini de 12 mesos “faci efectives les mocions aprovades per l’Ajuntament de Sabadell” per incorporar els noms de Muriel Casals (fa quatre anys que es va aprovar), Pere Casaldàliga (pendent des de fa tres anys) i Xavier Vinader (fa nou anys es va dir que es faria) a carrers o places de la ciutat. En els tres casos, el consistori va aprovar fer-ho fa anys, però no s’ha fet. Seguint aquesta línia, s’ha aprovat “eliminar de l’espai públic” els noms de persones vinculades a les dictadures de Primo de Rivera i Franco i de l’esclavisme, amb l’objectiu de promoure “un nomenclàtor feminista, laic, social i popular i respectuós amb la memòria democràtica”. Finalment, la moció insta el Govern a crear els monuments a l’advocat laboralista Francesc Layret i al cantant Carlos Gardel.