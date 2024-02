Les notícies més destacades del dia a Sabadell

El passeig sorgit del soterrament de les vies dels FGC entre Can Feu i Gràcia continua generant debat per saber quin nom ha de portar. Una qüestió que s’ha de resoldre de forma imminent.

L’Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) i l’Associació Cultural Can Feu han acordat una proposta per a l’espai. Les dues parts es van reunir ahir dilluns perquè l’AVG insisteix que es digui passeig de l’alcalde Antoni Farrés, alcalde de Sabadell entre 1979 i 1999 i, l’associació cultural, passeig d’Olzina, en honor a l’antic propietari de la Torre d’en Feu. La decisió final, però, no depèn de les entitats sinó de l’Ajuntament de Sabadell. Una moció d’ERC a la Junta de Portaveus d’aquest dimecres permetrà votar el nom que ha de tenir aquest espai.

Nou matí d’incidències a Rodalies. L’R4 i l’R7 registren aquest dimecres al matí noves afectacions en la circulació per un nou robatori de cable de catenària. Aquest cop la sostracció s’ha produït entre Sabadell Sud i Cerdanyola, segons han informat Renfe i Adif. Això obliga a circular per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació a l’R4, restricció que només permet que circulin dos trens per hora i sentit.

Entre ovelles, runes i drons, el llargmetratge rural i distòpic Historia de Pastores (2024) treu el cap a la complicada indústria del cinema. Produïda per la sabadellenca Maria Riera Peris, es va projectar a la secció Bright Future del prestigiós Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, dedicada al talent jove i emergent. L’estrena estatal serà al Festival de Màlaga. Està filmada en càmera analògica i amb actors no professionals.

Tot a punt per a la 16a edició de la Mostra de Cinema BRAM!, que omplirà Castellar de cinema fins al 3 de març. La iniciativa cultural, estrenada l’any 2009, és organitzada per onzè any consecutiu per una comissió formada pel Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament.

La nit del 25 de setembre de 1962 serà una data sempre recordada en la memòria dels sabadellencs. A Sabadell, aquell dimarts al vespre, unes fortes precipitacions van deixar més de 200 litres/m² en tres hores, provocant el desbordament de rius, rieres i torrents, on 32 persones van perdre la vida –al Vallès en van ser prop de 700–, a més de greus afectacions a les indústries situades a la llera del riu Ripoll.