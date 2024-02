L’Acadèmia estrena les sessions de Sabadell Amb Coneixement

L’enginyer elèctric sabadellenc Jordi Anton ha estat el primer ponent de les sessions Sabadell Amb Coneixement (SAC) que aquest dijous ha inaugurat L’Acadèmia del carrer de Sant Joan, 20 (Centre). En la seva ponència s’ha centrat a explicar com abaixar la factura de llum i internet, per exemple, controlant el consum a través del web e-distribución.

Aquesta és la primera sessió del SAC, que és una de les grans apostes de la nova junta directiva de L’Acadèmia, tal com va explicar recentment el seu president, Ramon Graells, en una entrevista al D.S. S’hi tracten “temes molt interessants que no se’n parla ni en conferències ni en xerrades”, i volen ajudar la ciutadania a capacitar-se i empoderar-se per poder canviar la seva realitat més immediata.

Les sessions són presencials i gratuïtes, a L’Acadèmia, el penúltim dijous de cada més, de 19 h a 19.30 h. Les pròximes que ja estan convocades són ‘Instal·lar plaques solars a la comunitat de veïns i no morir en l’intent’, a càrrec de Jordi Miquel (enginyer mecànic). Serà dijous 21 de març de 2024. El mes d’abril es parlarà d’Estudiants d’intercanvi: fer créixer fills adolescents estudiant a l’estranger’, i la ponència la farà Jordi Graells (membre de la junta i de l’associació AFS American Field Service) amb la participació d’estudiants d’intercanvi. Aquesta està prevista per dijous

18 d’abril de 2024.