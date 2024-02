Ramon Graells (L’Acadèmia): “Volem impulsar les activitats pròpies”

El sabadellenc Ramon Graells (1957) continua assumint la presidència de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell (L’Acadèmia a partir d’ara), que en les darreres setmanes ha renovat la seva Junta Directiva. Ja fa 17 anys que Graells és el president de l’entitat, situada al carrer de Sant Joan, 20 (Centre), i a l’equip directiu també hi ha el tresorer Enric Crusafont, el secretari Toni Majó i els vocals Antoni Devesa, Jordi Graells, Jordi Anton, Diego Vosgues, Xavi Mayoral, Xavi Soto, Josep Maria Sala i Albert Castro.

Quins són els objectius de la nova direcció?

D’una banda, continuar sent un espai d’entitats i cultura. I, al mateix temps, renovar aquest espai amb conferències de temes d’actualitat. Som una entitat oberta a la ciutat i volem que sigui més social i hi entri més gent. Farà 17 anys que soc president i sempre ens hem plantejat la temàtica de les conferències que podríem fer aquí. N’havíem fet conjuntament amb la Unió de Mares i altres entitats, però hem vist que els temes de les conferències a Sabadell són molt repetitius, potser se’n fan dues o tres que parlen del mateix tema en diferents entitats. Amb la nova junta ens hem plantejat buscar temes que siguin d’interès social i aportin un valor afegit a la gent que hi assisteixi. Al cap i a la fi, volem que L’Acadèmia pugui ser útil a la gent del carrer, als ciutadans de Sabadell.

A banda de les conferències, L’Acadèmia també fa altres activitats.

Volem dinamitzar i impulsar les activitats pròpies de L’Acadèmia. Tant les conferències, com la Romeria Sabadell–Montserrat, l’Aplec de Togores i els nous cursos de ball Ballsalona són activitats pròpies nostres. A banda, hi ha les activitats de la dotzena d’entitats que formen part de L’Acadèmia i les publiquem en un butlletí mensual del qual ara, amb la nova junta, en farem una publicació a part.

Com seran les conferències que es faran?

Els hi diem ‘Sabadell Amb Coneixement’ (SAC). En comptes de ser xerrades d’una hora o hora i mitja que es fan insostenibles, proposem una xerrada de només 30 minuts amb la possibilitat d’obrir una tertúlia o preguntes posteriors. Però el conferenciant únicament parlarà durant 30 minuts. És un format totalment innovador amb temes d’interès públic general. L’Ajuntament ens dona suport i ens ha inclòs en el programa de la Capital de la Cultura Catalana.

Quan seran i quins temes tractaran les xerrades?

Generalment, seran cada penúltim dijous de mes, de 19 a 19.30 h. Hem trobat temes molt interessants que no se’n parla ni en conferències ni en xerrades. La primera serà ‘Com abaixar la factura de la llum i d’internet?’, i anirà a càrrec de l’enginyer elèctric Jordi Anton; dijous 22 de febrer. La següent es titula ‘Instal·lar plaques solars a la comunitat de veïns i no morir en l’intent’, en la qual el ponent serà l’enginyer mecànic Jordi Miquel; dijous 21 de març. La tercera que ja tenim programada és ‘Estudiants d’intercanvi: fer créixer fills adolescents estudiant a l’estranger’, que la farà Jordi Graells (comunicació, AFS American Field Service) amb la participació d’estudiants d’intercanvi. Serà dijous 18 d’abril. Si s’ha de fer més d’una edició, les repetirem tantes vegades com calgui. Totes les xerrades seran gratuïtes i començaran i acabaran puntuals.

Un dels aspectes que reivindiquen és la presencialitat.

Les trobades presencials volem que siguin a L’Acadèmia, que les portes estiguin obertes a tothom i no les gravarem expressament. No les volem emetre per internet perquè la gent es mogui i torni a un local a fer xarxa i networking. Per això, a les 19.30 h, quan acabi cada conferència, tots estarem fent networking i la gent tindrà l’opció de parlar directament amb el ponent per resoldre els seus dubtes concrets. Tots són temes d’índole social. Amb 30 minuts, una persona es capacita i s’empodera per poder canviar la seva realitat més immediata.

Com deia, al cap i a la fi, volen ser útils per la ciutat.

Acollim tres ONG, set entitats culturals i altres entitats de benefici social. A part de l’acolliment que fem d’aquestes entitats, que això és un servei que fem a la ciutat -i ho hauria de fer l’administració i ho financem tots nosaltres-. I els temes que hem escollit són temàtiques que l’Ajuntament no pot explicar pel rol que té. Som la baula cívica, amb vocació de servei al ciutadà. I aquesta vocació de servei la complementem amb les entitats, que gràcies a això vivim. I les activitats pròpies.

Què més volen fer des de L’Acadèmia?

Si això va bé, volem col·laborar al diàleg de Sabadell, al coneixement geopolític, cultural i social de la ciutat amb xerrades que aniran a posar el dit a la nafra. Volem parlar d’immigració, de l’Orient Mitjà i d’altres temes. Se’ns obren les possibilitats a tractar.

Quan es farà la romeria Sabadell–Montserrat d’aquest any?

Serà els dies 9 i 10 de març i l’organitzem amb les parròquies de la Zona Pastoral de Sabadell. Enguany totes les persones que caminin el trajecte Sabadell–Montserrat hauran de portar un braçalet identificador al canell, amb un cost simbòlic de cinc euros. Cal inscriure’s a L’Acadèmia o a les esglésies Sagrat Cor de Ca n’Oriac, Santa Maria de Barberà o Nostra Senyora de la Mercè de Badia. Serà la 128a romeria. Per sortir, dissabte dia 9 de març ens trobarem a les 04.45 h a la plaça de Sant Roc. Preveiem arribar a Montserrat el mateix dia a les 16 h.