L’Imperial acollirà un nou cicle de cinema per reflexionar sobre ser i fer-se gran

Emma Thompson explorant els mites i els plaers sobre envellir, la Maruja fent peripècies divertides en un barri de l’extraradi, la història d’amor del Paco i la Trini posada a prova per l’Alzheimer… La 3a Mostra Internacional de Cinema 60+ La Gran Pantalla projecta històries universals sobre el fet de ser i fer-se gran. I toquen a tothom, ja sigui perquè les vivim en primera persona o de molt a prop. La intenció del cicle és fer reflexionar, emocionar i, fins i tot, debatre.

La mostra torna a Sabadell entre el 27 de febrer i el 3 de març, amb pel·lícules, curtmetratges i xerrades per oferir noves mirades sobre la vellesa. Les entrades són gratuïtes.

“Vol ser un espai de trobada intergeneracional que fa servir el cinema com una eina de visibilització, diàleg, reflexió i amb intenció també de ser eina de transformació social al voltant de temàtiques que, tot i que tracten diverses problemàtiques de les persones grans, ens afecten a tots i totes com a societat”, va afirmar la regidora d’Infància i Gent Gran, Laura Reyes, en la presentació de la mostra el dimecres al matí a la plaça Imperial.

Programació

La mostra es divideix en dos àmbits. Els dies 27, 28 i 29 de febrer es projectarà als complexos de persones grans el curtmetratge participatiu A la bretxa. Per poder fer el curt es va treballar un guió de manera participativa, que parla d’una temàtica interessant i que compta amb actors i actrius professionals”, explica Leticia Pipman, representant de l’Associació cultural elParlante.

Després, el festival es trasllada als Cinemes Imperial, on es projectaran els films que conformen el programa d’aquesta tercera edició: Buena suerte, leo grande (1 de març); Maruja i Toda una Vida (2 de març); i Loli Tormenta (3 de març).

És una mostra variada de produccions, algunes de les quals han estat premiades en diferents concursos. Hi haurà sessions que tindran un espai per al diàleg sobre el film projectat i els temes que aborda.

El certamen l’organitzen l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació Cultural elParlante i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, l’Institut Català de les Empreses Culturals, Vimusa i Cinemes Imperial.

“Diré a tothom que vingui al cinema, jo ja tinc les entrades!”

Rosa Tarrés no faltarà a la 3a Mostra Internacional de Cinema 60+. No en té cap mena de dubte: “Ja tenim les entrades! M’agrada molt el cinema i aquesta és una de les maneres d’anar-hi gratuïtament”, afirma.

“Diré a tothom que hi vagi”, expressa. “Hi ha gent gran a qui li agrada molt, però no hi van tant com voldria, perquè les entrades són cares. Aquesta serà una bona oportunitat”, afegeix Tarrés, del Complex de gent Gran de Sant Oleguer, on es passarà el curtmetratge A la bretxa.

“És molt important donar llum als temes de què parlen les pel·lícules”

Teresa Guitart opina que l’enfocament del cicle de cinema, dedicat a ser i fer-se gran, “és molt constructiu”. Però no només creu que ho és per la gent gran, sinó “per tothom”.

Els temes de què tracta la mostra, diu, “molta gent els ha viscut” i si no, és molt probable que els acabi vivint en el futur, sigui pròpiament o per una persona propera.

“És molt important donar-hi llum. Les pel·lícules fan pensar. A vegades, fins i tot massa!”, expressa.

“Són temes universals que toquen de ben a prop. És molt interessant que es tractin”

Esteve Calvet no s’ha perdut la presentació del cicle de cinema, que s’ha dut a terme a la plaça de l’Imperial.

Just després de la intervenció de la regidora de Gent Gran, Laura Reyes, i de la de Leticia Pipman, d’elParlante, reflexionava sobre la programació: “Són temes universals que toquen de ben a prop, molts dels quals de joves no n’havíem sentit a parlar mai”. “És interessant que es tractin ara”, afegeix el sabadellenc.