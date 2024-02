El doble repte del Sabadell: mantenir-se fora del descens i implicar el Real Unión

Després de la gran victòria a Zubieta, el Sabadell afronta la visita aquest dissabte (16 hores) del Real Unión amb el doble repte de mantenir-se fora de la zona de descens i, de retruc, implicar el conjunt basc en la lluita per la permanència, ara a cinc punts. Óscar Cano té les baixes de Carles Salvador i Ricard Pujol i diferents dubtes.

La setmana arlequinada ha estat marcada per l’estat físic de diversos jugadors. El tècnic granadí encara no té clar amb quins efectius podrà comptar. D’entrada, només estan totalment descartats Carles Salvador, amb un trencament a l’abductor de la cama dreta, i Ricard Pujol, que pateix una lesió al bíceps femoral també de la cama dreta. Estaran fora de combat entre tres i quatre setmanes.

Els noms de Raúl Baena, Antonio Moyano o Álex Gualda continuen envoltats del dubte. Es podria dir allò que es troben entre cotonets. “Fins hores abans del partit no ho sabrem amb certesa, tot depèn de les seves sensacions”, ha explicat Óscar Cano, potser també per despistar el rival. Sembla difícil que tots tres puguin estar a un onze que oferirà canvis obligats. L’absència de Carles Salvador serà la més sensible, com reconeixia el tècnic. “És un futbolista capaç d’ordenar-ho tot i amb molta experiència, però penso que a la plantilla tenim jugadors amb capacitat suficient per suplir-lo”.

Tot apunta a la primera titularitat de Sergi Maestre després de la seva notable aportació a Zubieta. El tècnic també va avançar la convocatòria d’alguns jugadors del filial o juvenil i va aprofitar per destacar “la gran feina que s’està fent a la Base del club. No tindré por a utilitzar a algun jove jugador”.

Un rival perillós

Óscar Cano va veure el Real Unión al camp del Gimnàstic i assegura que “durant molts minuts va dominar i sotmetre al Nàstic, és un equip molt perillós”. D’altra banda, afronta el partit com “una bona oportunitat d’implicar més equips a la festa encara que el més important és guanyar per confirmar la bona dinàmica i les bones sensacions de l’equip”.

El triomf en la jornada inaugural contra el Sabadell (2-1) va impulsar un espectacular inici de lliga que va portar el Real Unión al lideratge. Ha perdut pistonada amb el pas de la competició i això va provocar el relleu a la banqueta: el destituït Fran Justo va ser substituït per Iñigo Idiákez, germà del tècnic del Depor, Imanol. Per cert, encara no ha debutat l’exarlequinat Carlos Beitia, fitxatge d’hivern. La principal amenaça es Alberto Solís, màxim golejador de l’equip amb 10 dianes. Fora de casa han guanyat dues vegades: Arenteiro (2-3) i Tarazona (0-1).

Derrotes fins al play-off

La Nova Creu Alta ha estat, històricament, un escenari nefast pel Real Unión. De fet, va perdre en les seves sis primeres visites, cinc a Segona Divisió -amb un parell de manetes incloses- i una a Segona B (2-0). La malastrugança va trencar-se en el moment més inoportú pel Sabadell, el duel d’anada del play-off del 2009 amb un 0-1 que acabaria amb la polèmica eliminació arlequinada a l’Stadium Gal. La passada temporada arribaria el primer triomf basc en lliga (0-1).

L’àrbitre serà Alexandre Alemán Pérez, del Comitè de Las Palmas. Fa dues temporades va dirigir l’Andorra-Sabadell (2-1) i la passada, el Sabadell-Cornellà (1-0) a la Nova Creu Alta.