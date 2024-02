Carles Salvador i Ricard Pujol, fora de combat pels pròxims partits del Sabadell

Les proves mèdiques han tingut conseqüències negatives pel vestidor del Centre d’Esports. Diversos jugadors van acabar tocats l’últim partit a Zubieta davant la Real Sociedad B. Alguns, com Álex Gualda i Antonio Moyano, ja no van arribar a viatjar. Després de les especulacions sobre les primeres sensacions, el diagnòstic final ha deixat fora de combat a Carles Salvador i Ricard Pujol per les pròximes setmanes. La resta tenen opcions de jugar el dissabte que ve davant el Real Unión a la Nova Creu Alta.

A priori, el cas de Raúl Baena semblava el més preocupant perquè afectava el genoll, però el malagueny ha evolucionat de manera força positiva de les seves molèsties i si no es produeix una recaiguda, està disposat a forçar la màquina per aquest dissabte. Mateixa situació que Antonio Moyano, qui arrossega molèsties musculars. Es va témer un trencament, però sembla que tot va quedar en un ensurt i també té possibilitats de ser de la partida contra el conjunt irundarra. Les proves han descartat també una lesió important en el cas d’Álex Gualda, amb un dit del peu dolorit per una trepitjada. Caldrà esperar si desapareixen aquestes molèsties.

Lesions musculars

En canvi, Carles Salvador i Ricard Pujol hauran de veure els pròxims partits des de la tribuna. El migcampista que va arribar aquest mercat d’hivern pareix un trencament a l’abductor de la cama dreta. Curiosament, d’entrada semblava només una sobrecàrrega. El diagnòstic ha estat molt pitjor. Era una peça imprescindible per a Óscar Cano per donar equilibri a la zona defensiva i, de fet, ho havia jugat gairebé tot. En principi, tres setmanes de baixa.

Encara més llarga pot ser l’absència del defensa, amb una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Pujol està encadenant lesions musculars d’ençà que va caure de l’onze a l’escalfament del partit Intercity-Sabadell de la passada temporada. Va estar tres mesos de baixa i ara ja suma el seu tercer contratemps. Està sent una temporada molt negativa en aquest aspecte: cal recordar les lesions de llarga daurada de Javi Gómez, Pablo Monroy i el jove Sander Ballero, que no tornaran a jugar aquesta lliga.