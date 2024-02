Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Aquest divendres fem un repàs dels espais verds de la ciutat. És Sabadell una ciutat verda? On són els principals pulmons?

La majoria dels veïns de Sabadell tenen un espai verd significatiu a 10 minuts caminant com a màxim. Però hi ha algunes zones que no, sobretot al barri del Centre i als eixamples, entre la Gran Via i el passeig d’Espronceda, si bé els extrems d’aquests àmbits són, respectivament, més propers altres zones verdes tal com es pot veure al mapa d’intensitat de la proximitat a les zones verdes de la següent pàgina.

L’estrès hídric que pateix la flora i fauna de Sabadell i del seu Rodal s’agreuja cada dia que passa. Des del passat 15 de setembre, quan es van registrar precipitacions de 52,9 litres/m2, durant 24 hores, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya no s’han viscut pluges tan generoses. Més de cinc mesos de manera consecutiva que no es registren pluges abundants –a partir de 20 litres–, senyal inequívoc que lluny de reduir l’estrès hídric, encara es tensa més.

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha comunicat a la mesa sectorial i al Consell Escolar que l’inici del curs escolar serà el 9 de setembre arreu de Catalunya. D’aquesta forma, Educació endarrereix la data d’inici de curs, com li havien demanat diversos membres del Consell Escolar, que plantejaven un marge de cinc dies per preparar-se. El departament sempre havia posat com a condició que el primer dia de curs fos abans de la Diada de Catalunya.

Sabadell es prepara per acollir els dies 6,7 i 9 de març la segona edició de la SBD Fira Pro: Formació i Treball. Enguany, està previst l’assistència de trenta centres educatius, quaranta-cinc empreses i més de 3.500 visitants al llarg dels tres dies a Fira Sabadell.

L’associació cultural Expobars obre noves exposicions d’art a establiments de restauració de la ciutat. És el cas de l’artista M. Àngels Vilella, que inaugura aquest dijous a les 20h la col·lecció Free Cofee and Rouge a l’Estruch Bar. És un treball personal que parteix d’una taca de color a partir de la qual l’autora crea l’obra amb tinta negra.