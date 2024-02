FOTOS | Música i ball per celebrar el dia d’Andalusia

L’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros ha celebrat aquest dissabte el dia d’Andalusia. Al llarg del dia d’avui, els Ballesteros han organitzat una jornada per a commemorar aquesta data. La seu de l’entitat, la masia de Can Rull, ha acollit una conferència a càrrec de Simón Saura . Més tard, han ofert una petita mostra de la cultura del sud d’Espanya, amb el tradicional coro rociero i els quadres de ball de l’entitat. Els organitzadors han conclòs la festa amb un aperitiu per als assistents.