FOTOS | Estimulant Festa d’Hivern de Sabadell Sardanista

Orquestra Selvatana.

Recinte Fira de Sabadell. 24-2-24

En l’habitual Festa d’hivern organitzada per aquestes dates per Sabadell Sardanista la música de ball va protagonitzar una sessió amb alta assistència de públic al recinte firal de la ciutat.

Després d’una intensa ballada de sardanes amb un públic fidel, l’Orquestra Selvatana va oferir un concert eclèctic i curull de temes i cançons que han esdevingut clàssics del segle: des de Sweet Caroline a una selecció de melodies sorgides de musicals de Brodway i el cinema musical (Cantant sota la pluja, New York, Moulin Rouge, …), passant per Aladdin; i rematant amb un llarg bloc d’arrels catalanes (Juny de Garreta, Per tu ploro de Ventura, La puntaire de Viladomat, L’estaca de Llach, La Santa Espina de Morera…) que van posar al públic dempeus i en un entusiasme esclatant i generalitzat.

Enmig, alguns solos instrumentals amb exhibició quasi virtuosística de les trompetes com en l’adaptació de Granada d’Agustín Lara o cançons com Malagueña Salerona en que la vocalista Noèlia Mora va lluir-se amb “salero”, idiomatisme i estil; no sense el punt i final d’ El cant de la Senyera i de l’arxiconegut brindis de La traviata. Per cert, les lletres de totes les peces, cantades en català, apareixien en la pantalla de fons enmig d’una rica imatgeria visual.

Sota la direcció i a partir dels arranjaments d’Eliseu Quintana, La Selvatana és un dels conjunts instrumentals de ball i xerinola més justament reconeguts i actius del país. Sap com fer festa de la bona per al seu públic i un target d’espectadors força transversal generacionalment gràcies a una posada en escena digne de festa major on música, llum, ball i infografia es coordinen en una posada en escena plena de ritme, dinamisme i emulant un format que remet des de les big band fins als late show americans. Més enllà dels habituals canvis de vestuari dels cantaires que arrodoneixen una estètica visual de conjunt, el component teatral resulta força acurat i el timing del conjunt el fa amè amb les puntuals intervencions que presenten els blocs i temes.

Tot plegat, en el dia en què s’inaugurava la capitalitat de Sabadell com a ciutat cultural de Catalunya. Per aquest motiu el concert posterior va endarrerir-se mitja hora donant marge a alguns assistent a arribar des del Parc de Catalunya on l’Ajuntament havia organitzat l’acte principal. En resum, una autèntica festa musical.