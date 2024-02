La doble cita de la Unió Ciclista Sabadell, farcida de novetats

Les novetats, en diversos àmbits, són les protagonistes de la nova edició de la tradicional cita anual de la Unió Ciclista Sabadell, el Trofeu Joan Escolà i Campionat de Sabadell en la categoria Elit i sub ’23. Així ho ha explicat el seu president, Antoni Soler, acompanyat pel president de la Federació Catalana de ciclisme, Joaquim Vilaplana, i la regidora d’Esports, Montse González, durant l’acte de presentació celebrat a l’auditori del Casal Pere Quart. Les proves es disputaran el pròxim cap de setmana.

Una de les més significatives és la creació d’una Xallenge Gran Premi que agruparà en una única classificació als corredors que participin en les dues proves sota la denominació de ‘Ciutat de Sabadell’ que també servirà com a inauguració de la nova temporada ciclista. “Això significa un salt qualitatiu important per a l’entitat, ens dona prestigi i confirma la nostra ciutat com un referent d’aquest esport”, ha subratllat Antoni Soler.

Aquesta Xallenge ha propiciat l’avançament d’una setmana de les dues proves. El dissabte 2 de març se celebrarà la 53a edició del Trofeu Joan Escolà i l’endemà el Campionat de Sabadell en la seva 94a edició. “És la prova d’un dia més antiga de Catalunya i de l’estat espanyol fora de l’àmbit professional i també està entre les primeres d’Europa”, ha dit amb satisfacció el president, qui ha volgut agrair l’aportació de patrocinadors i col·laboradors per fer-ho possible.

Un dels secrets millor guardats d’aquesta edició ha estat el cartell de la prova. De fet, no s’ha conegut oficialment fins a aquest dimarts. Ha estat una creació de dues alumnes de l’Escola de Disseny Esdi, la Dévora i la Gisel·la. “Hem intentat transmetre l’emoció, passió i dinamisme del ciclisme”, ha comentat la Dévora. El cap d’estudis del centre Xavi Garriga ha afegit que “sempre intentem participar en encàrrecs que ens fan entitats de la ciutat i ens ha fet molta il·lusió en aquest cas concret”.

Canvi de recorregut

La seguretat és un dels punts que més preocupa, i per això la junta directiva de la Unió Ciclista Sabadell ha decidit fer alguns retocs importants en el recorregut. “L’arribada, procedent de Castellar del Vallès, per la carretera de Prats fins a la zona del pavelló de Can Balsach és una baixada i en aquesta mena de proves habitualment s’arriba en pilot. És difícil que es produeixin escapades perquè les estructures dels equips ha millorat i el nivell s’ha igualat. Això comporta arribades complicades i a molta velocitat que podien significar un risc. Després de treballar conjuntament amb l’Ajuntament i la Policia local vam decidir fer alguns canvis notables”.

La principal modificació afecta el sentit del recorregut. Així, els corredors es dirigiran de Castellar del Vallès cap a Sentmenat i l’arribada a la nostra ciutat serà pel Santuari de La Salut, carrer de Vilarrubies i Avinguda Onze de Setembre per travessar la línia de meta en el mateix punt de la Creu Alta. “S’allarga i endureix una mica i les proves també poden lluir més pels carrers de la ciutat”, ha emfatitzat Antoni Soler. La participació tornarà a ser d’alt nivell dins de les categories Elit i Sub ’23, amb uns 200 corredors, el màxim permès, en cada una de les proves. Hi haurà representació de França, Països Baixos i una gran part d’equips catalans i estatals.

També queden deures pendents, com ha reconegut el mateix president. El més imminent és la creació de la cursa femenina, que no s’ha pogut celebrar aquest any per problemes logístics amb la Federació Espanyola, però Antoni Soler ha deixat clar que “s’està treballant perquè la primera edició se celebri l’any vinent. L’entitat ja s’ha mogut per afavorir el ciclisme femení i continuarem endavant”.

El president de la Federació Catalana, Joaquim Vilaplana, ha elogiat la tasca de l’entitat i ha mostrat la seva admiració pel cartell de la prova. “Que un club centenari organitzi aquestes dues proves és una garantia absoluta i demostra que Sabadell és una ciutat referent en l’àmbit cultural i esportiu”. La regidora d’Esports, Montse González, ha posat la cirereta: “Els últims dies he fet un intensiu de ciclisme i és un orgull que Sabadell pugui acollir aquesta cita d’altíssim nivell”.

Trofeu Joan Escolà (dissabte, 2 març)

Sortida neutralitzada des de la carretera de Prats (15.30 h): Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Calders, Monistrol de Calders, Sant Llorenç, Castellar del Vallès, Sentmenat, La Salut, Gran Via/carrer de Vilarrubies, Avinguda Onze de Setembre i arribada carretera de Prats (costat del pavelló Can Balsach) al voltant de 18.23 h. 116 quilòmetres.

Campionat de Sabadell (diumenge, 3 de març)

Sortida neutralitzada des de la carretera de Prats (9.30 h): Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Monistrol Calders, Calders, Artés, Horta d’Avinuyó, Raval de la Vorirola, L’Estany, Moià, Calders, Monistrol de Calders, Sant Llorenç, Castellar del Vallès, Sentmenat, La Salut, Gran Via/carrer de Vilarrubies, Avinguda Onze de Setembre i arribada carretera de Prats al voltant de 13 h. 140,5 quilòmetres.