Marc Marruecos, del futbol territorial a titular en el Sabadell d’Óscar Cano

Encara és el màxim golejador del filial arlequinat que milita a la categoria Elit amb 8 dianes tot i que ja ha disputat més partits amb el primer equip del Centre d’Esports. El salt de Marc Marruecos, Marru, ha estat espectacular. “No ha sigut un camí fàcil i en algun moment vaig perdre la il·lusió d’arribar al futbol professional perquè el veia molt lluny”, confessa el davanter barberenc que acaba de complir 22 anys.

De fet, es pot dir que fa quatre dies es barallava amb defenses del futbol territorial quan defensava els colors del Rubí o el Sabadell Nord. La seva explosió va arribar en el filial arlequinat i Óscar Cano s’ha convertit en el seu gran valedor. “Li estic molt agraït per la seva confiança. Jo només intento millorar i tocar de peus a terra. El míster em demana que sigui jo mateix, que tingui personalitat per fer coses. A ell li agrada la gent jove que ho dona tot al camp.

Un líder

Óscar Cano ha canviat la mentalitat de l’equip. Estava ensorrat a la taula quan va arribar, a vuit punts de la permanència, i ara es troba fora de la zona de descens amb tres de coixí. Marru el considera “un líder que dona la seva confiança a tots els que pugen al seu vaixell. Sempre diu que el més important és remar tots en la mateixa direcció. Penso que tots els jugadors han fet un pas endavant i el Sabadell té ara una identitat. Aquesta unió és fonamental per assolir l’objectiu”.

Encara no s’ha pogut estrenar com a golejador a Primera Federació tot i gaudir d’algunes ocasions, com el dia del Celta Fortuna, quan el seu xut rebutjat pel porter acabaria amb el 2-1 de David Soto. El seu objectiu personal, però, és “continuar millorant cada dia” i ja arribarà el premi del gol. També al·lucina amb el suport de l’afició: “mai havia jugat amb una afició tan propera que té un gran sentiment pel club. És molt bonic”.

El pròxim repte és a Las Llanas davant el Sestao, un rival directe que en cas de triomf arlequinat quedaria gairebé descartat. “Serà un partit difícil, com tots els que queden. El Sestao és un equip rocós i que al seu camp és complicat. Però nosaltres volem aprofitar la bona dinàmica i estic convençut que lluitarem per sumar els tres punts. Volem allunyar-nos del descens i mirar cap amunt amb més tranquil·litat”.

Sobre el seu futur, encara és aviat per fer especulacions. El Marc vol centrar-se “en l’objectiu de l’equip. Encara tinc fitxa del filial i no sé el que passarà a final de temporada”. Això sí, continua molt pendent dels seus excompanys fins fa unes setmanes, segons a la Lliga Elit. “Estic segur que també aconseguiran l’ascens”, diu.