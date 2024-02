Els veïns de la Creu Alta estrenen un nou local a Cal Balsach

Nou local a la Creu Alta. L’associació de veïns del barri ha inaugurat una nova seu a l’ala nord del Centre Cívic de Cal Balsach, a la carretera de Prats de Lluçanès, un espai cedit per l’Ajuntament. “És un local que portem gairebé 30 anys reclamant, ja que l’anterior només tenia uns deu metres quadrats d’espai disponible”, ha expressat en Rubén Cantó, president de l’entitat. “Molta gent havia d’esperar al carrer, necessitàvem un nou local social”, afegeix Joan Oliva, membre de l’associació de veïns, que s’ha mostrat agraït amb l’Ajuntament.

Els veïns van signar la cessió el mes d’octubre de l’any 2023, un contracte amb vigència de quatre anys. Ara és quan s’ha acabat d’adequar el local, d’uns 90 metres quadrats, amb un magatzem, una zona d’atenció als veïns i un nou espai per a les reunions. “Ara estem treballant per tenir una concessió”, avança Cantó.

A la inauguració del local han assistit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la tinenta d’alcaldessa d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina i la regidora del districte segon, Laura Reyes. “Era una reivindicació històrica, i vam descobrir aquest espai a la Creu Alta, no sabíem que teniem aquest espai”, admet Farrés, que sosté que a la Creu Alta no hi ha gaire espais de titularitat municipal. “L’associació està fent molt pel barri, necessitem aquest teixit social”, afegeix.

Durant l’acte es va inaugurar també la placa de commemoració dels 250 anys de la formació del barri de la Creu Alta, penjada a la cantonada del carrer Major. “És el punt on es van edificar les primeres set cases de la Creu Alta”, expressa Cantó.