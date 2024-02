Consum obre 66 expedients a grans tenidors per no oferir lloguer social a Sabadell

L’Agència Catalana del Consum ha obert 66 expedients en els últims quatre anys a diferents grans tenidors d’habitatges de Sabadell per no oferir lloguer social als seus inquilins des del 2020. Fora de Barcelona, on el seu ajuntament té les competències en aquesta matèria, Sabadell és la tercera ciutat de l’àrea metropolitana on s’han obert més expedients, per darrere de Badalona (110) i l’Hospitalet de Llobregat (79). En quart lloc hi ha Terrassa, amb 64 expedients i, de l’àmbit vallesà, a Rubí i Montcada s’han obert 29 i 27 casos respectivament.

A tot Catalunya (exceptuant Barcelona) l’Agència Catalana del Consum ha sancionat 79 grans tenidors amb 6,07 milions d’euros per no oferir lloguer social a famílies vulnerables des de febrer de 2020 fins ara. Així ho van detallar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el director de Consum, Albert Melià, aquest passat divendres i van precisar que dues empreses acumulen gairebé la meitat de les multes (2,7 milions d’euros). Una penalització milionària que surt dels 1.242 expedients oberts en els últims quatre anys. Melià va explicar que s’ha incorporat, com a mesura dissuasiva, la publicació dels noms dels grans tenidors i les sancions imposades per no complir amb la normativa, sempre que la sentència administrativa sigui ferma.