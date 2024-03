El Sabadell vol aprofitar l’ocasió per distanciar-se del descens en el seu retorn a Las Llanas

En una època d’estadis nous, funcionals i amb tota mena de detalls, Las Llanas apareix com un dels escenaris del futbol d’abans. El Sabadell hi torna aquest diumenge (18 h) gairebé tres dècades després amb l’esperança de mantenir-se invicte com a visitant en aquest 2024 i deixar un rival directe molt allunyat. Una victòria eixamplaria la diferència a 9 punts amb l’average particular guanyat. També seria una manera d’agafar un coixí pensant en els dos pròxims compromisos davant aspirants a l’ascens com la Cultural Leonesa i el Deportivo. Per cert, Las Llanas no ha estat un mal camp pel Sabadell: ha puntuat en sis de les seves tretze visites.

Álex Gualda serà l’única novetat en l’expedició arlequinada. El jugador bilbaí encara arrossega algunes molèsties al peu, però el mateix Óscar Cano va aclarir que “ho pot tolerar i no descarto que pugui intervenir durant el partit”. En canvi, la resta de jugadors amb problemes físics continuen el seu procés de recuperació. Tot i que el marge de maniobra és petit, el tècnic granadí va deixar entreveure “algun canvi” a l’onze inicial en funció del “context i exigència del partit”.

No serà definitiu

Després de mantenir-se fora del descens la passada jornada, ara s’afronta una oportunitat de fer més gran l’escletxa amb un rival directe. De totes maneres, Óscar Cano té molt clar que “sigui quin sigui el resultat no serà definitiu per descartar cap rival. Jo tinc el pensament que tots els equips de la zona baixa, començant per nosaltres, tenen bons futbolistes i poden reaccionar. Tenim, això sí, una bona oportunitat de distanciar-nos, res més”.

El Sestao té problemes amb el gol, però Óscar Cano avisa que “ha fet molts bons partits. Va ser capaç de guanyar el Celta i el Nàstic li va empatar en l’afegit. Fins i tot la setmana passada, tot i la derrota a Barreiro per 4-0, va dominar durant una bona part del duel. Al seu camp es fa fort i et pot sotmetre amb centrades laterals i molta gent a l’àrea. Haurem d’estar molt atents a aquesta mena de situacions i guanyar temps a través de tenir la pilota”.

Sestao i Sabadell coneixeran la resta de resultats de la jornada quan comenci a rodar la pilota a Las Llanas. “És cert que per a ells podria ser una situació límit perquè podrien quedar molt lluny de nosaltres i altres equips, però això també serà una motivació. El més important és que ara som més en la lluita”.

Tres victòries a casa

Després de diversos intents fallits, el refundat Sestao River va assolir l’ascens a Primera Federació la passada temporada. Ara pateix a la zona baixa, però no es rendeix. El club ha apostat per la continuïtat del tècnic Aitor Calle i fitxatges en el mercat d’hivern, cas de Kaxe o Josu Ozkoidi. El gol és la seva assignatura pendent, només setze en 25 jornades. El màxim realitzador és Aitor Aranzabe amb cinc dianes. Han caigut a Las Llanas: Celta Fortuna (1-0), Osasuna Pr. (2-1) i Arenteiro (1-0). Quatre equips han sortit amb la victòria: Ponferradina (0-1), Barcelona At. (1-3), Fuenlabrada (1-2) i Lugo (0-1).

El partit serà dirigit pel navarrès Imanol Irurtzun Artola. El Sabadell no ha guanyat en cap dels dos antecedents: 0-0 davant l’Alcoyano (22/23) i derrota aquesta mateixa temporada contra el SD Logroñés (1-2) en un duel en el qual va expulsar un jugador visitant a la mitja hora de joc.