Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al tram final de setmana. Toca recuperar les notícies més destacades aquest divendres a Sabadell.

L’Agència Catalana del Consum ha obert 66 expedients en els últims quatre anys a diferents grans tenidors d’habitatges de Sabadell per no oferir lloguer social als seus inquilins des del 2020. Fora de Barcelona, on el seu ajuntament té les competències en aquesta matèria, Sabadell és la tercera ciutat de l’àrea metropolitana on s’han obert més expedients.

S’acosten els mesos de més calor i el debat sobre l’obertura de les piscines a l’estiu torna a pujar de temperatura. La Generalitat de Catalunya va fixar en el pla de sequera la prohibició d’obrir els equipaments d’aigua municipals en fase d’emergència -context actual-. Una gestió que ha despertat les crítiques de diverses veus del món local.

Ensurt aquest dijous per un incendi que va cremar un taller mecànic de cotxes al carrer del Ter de Sabadell, al barri de Torre-romeu. Diversos vehicles es van veure afectats per les flames, que van obligar a un ampli desplegament.

Triquell reduirà l’activitat musical i traslladarà les dates d’alguns dels concerts que tenia ara per més endavant, probablement fins a finals d’any. La intenció de l’artista santquirzenc és “fer poques actuacions durant l’any” i que la pausa serveixi per “crear millor que mai”.

Quin impacte té i tindrà la intel·ligència artificial a les vendes? Em pot ajudar a aconseguir més clients? Aquestes i d’altres preguntes s’han debatut a l’auditori de l‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, en una xerrada organitzada pel Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell, i que ha comptat amb l’assistència d’un centenar de persones, amb representants del món empresarial de la ciutat.