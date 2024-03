El filial del CE Sabadell deixa escapar dos punts sobre la botzina

El filial del CE Sabadell ha deixat escapar dos punts d’Olímpia en un partit on s’ha avançat ja al descompte. El Can Vidalet, que ha acabat amb nou, ha aprofitat l’estratègia per marxar amb un empat del duel arlequinat de la jornada a la Lliga Elit (1-1). I és que des de l’inici els visitants han tingut una actitud molt defensiva.

Amb un 5-4-1 molt junt a camp propi, la teranyina que han traçat els del Baix Llobregat ha estat massa densa pels de Conrad Garcia fins ben entrat el primer temps. De fet, fins als darrers 10′ abans del descans, el Sabadell no ha pogut inquietar la porteria visitant. Iván Tébar ha tingut el primer de la tarda després d’una bona jugada col·lectiva i la més clara ha estat per a Moha Ajani, amb una volea que ha salvat el porter quan ja es cantava el gol. Al segon temps s’ha tornat a encallar el filial arlequinat malgrat que ha tingut el domini total de la possessió i el joc.

Ha pogut canviar el signe del partit quan, a l’equador de la segona meitat, el Can Vidalet s’ha quedat amb nou jugadors. Pedro Ramon ha vist la segona groga després d’una dura acció sobre Pol Castell i Toni Valenzuela l’ha acompanyat als vestidors abans d’hora al també rebre la seva segona targeta protestant l’acció. Ha renunciat a l’atac de forma definitiva el conjunt visitant que s’ha tancat a la seva àrea dificultant qualsevol arribada sabadellenca. Les més clares han estat en xuts des de la frontal. El porter ha evitat el gol d’Iván Bustamante, però res ha pogut fer pocs minuts més tard. Abans, però, ha tingut la seva el conjunt del Baix Llobregat en un contraatac que ha finalitzat Crisantos Owono amb una rematada al pal.

Ja al descompte, el capità Iker Hernández s’ha inventat una canonada des de la frontal que s’ha colat per l’escaire fent embogir l’afició present a Olímpia. No obstant això, encara quedava el desenllaç més cruel. En una pèrdua de pilota al mig del camp, el Sabadell ha concedit una falta. L’oportunitat que buscava un Can Vidalet que l’ha aprofitat a la perfecció. Alan Liesegang, amb una rematada a la mitja volta, ha posat l’empat certificant el repartiment de punts. L’equip de Conrad Garcia continuarà segon, però veu com el Figueres retalla la distància a quatre punts. La setmana vinent visitaran l’Atlètic Lleida, un dels conjunts que ocupa la part alta de la taula.