Ocasió perduda i desfeta del Sabadell a Las Llanas (3-0)

Retorn amarg a Las Llanas. Desfeta del Sabadell, que ha perdut una gran oportunitat per distanciar-se de la zona de descens. Mai s’ha sentit còmode el conjunt arlequinat i a la segona part s’ha consumat una contundent derrota que ha començat amb un gol absurd de Kaxe. En la recta final, ha arribat la sentencia i el Sestao River ha igualat l’average particular. Una tarda per oblidar.

L’onze d’Óscar Cano només va presentar un retoc. A l’eix de la defensa: Jesús Fernández s’ha quedat a la banqueta i Sergi Maestre ha endarrerit la seva posició, deixant el seu lloc al pivot a Álex Gualda, que tornava a l’alineació després d’unes setmanes d’absència per lesió. El tècnic granadí ha optat inicialment per l’envergadura i ofici de l’exjugador de l’Albacete per combatre el joc aeri local.

El Sestao començava el partit com a cuer després dels resultats de la jornada. En canvi, el Sabadell tenia una oportunitat immillorable per distanciar-se i, fins i tot, superar diversos rivals a la taula en el seu retorn a Las Llanas, 32 anys després. L’estadi, per cert, ha canviat en poc, amb les clàssiques graderies de ciment i un ambient força especial. Del futbol d’abans.

La primera gran ocasió del partit ha sigut arlequinada, en el minut 7, amb un xut des de la frontal de l’àrea de Marc Domnènech que ha sortit fora després de fregar el travesser. Ha estat un miratge perquè a partir d’aquí, el Sestao, amb una agressiva pressió i gran intensitat, ha tancat al conjunt d’Óscar Cano. Un setge que gairebé sempre tenia l’origen per la banda dreta amb les incursions de Jon Cabo, un malson per a Toni Herrero. Seva ha estat la millor oportunitat amb un xut massa creuat davant Ortolá, qui ha intervingut amb molt d’encert en diverses accions. S’ha posat de manifest el problema amb el gol del conjunt basc.

Enmig del domini territorial local, el Sabadell també ha disposat de les seves opcions, buscant, com sempre, els espais. Li ha costat generar, però quan ha arribat ho ha fet amb perill, com en el minut 25 en una centrada d’Astals que ha rematat, a boca de canó, Sergi Maestre al cos de Sergi Puig. Li ha tocat patir al conjunt arlequinat per mantenir la porteria a zero en una primera part molt intensa i dinàmica que ha acabat sota una forta pluja.

Gol absurd i desfeta

A la represa, Óscar Cano ha introduït un canvi. Ha entrat Raúl Baena per un Àlex Gualda que havia perdut diverses pilotes i probablement no estava al cent per cent per la seva lesió al peu. Semblava que el Sabadell havia sortit amb una millor predisposició associativa, però el partit s’ha trencat en una acció absurda, gairebé de circ. Una pilota aparentment còmode per a Ortolá ha acabat amb un incomprensible refús del porter amb el peu que s’ha estavellat en el cos de Kaxe i la pilota s’ha introduït a la porteria de manera increïble.

Ha reaccionat bé el Sabadell i ha tingut dues bones arribades de Marru i Vladys sense èxit final. El Sestao, amb l’avantatge, ha fet un evident pas enrere, cedint la pilota i terreny als arlequinats. Ha fregat l’empat Pau Resta en una rematada de cap que ha avortat Sergi Puig amb una bona intervenció. Óscar Cano ha buscat energia amb l’entrada de David Soto i Marcos Baselga. Ha marxat del camp Sergi Maestre per situar-se Jordi Calavera com a central. Calia arriscar.

El Sabadell ho ha intentat, però sense generar situacions de perill. Un xut tímid de Baselga i un altre de David Soto fora han estat els únics símptomes de perill. També ha entrat Manel com a últim recurs ofensiu, però un contracop d’Aranzabe ha acabat amb una rematada a plaer d’Álex Carbonell per sentenciar. Encara quedava el pitjor: en el minut 96, ha repetit Álex Carbonell, aprofitant la passivitat arlequinada, per igualar l’average particular (3-0 a la Nova Creu Alta) en un final de partit decebedor. Tocarà reflexionar i continuar remant per assolir la permanència. Pas enrere.

FITXA TÈCNICA

Sestao River: Sergi Puig; Markel, Gaizka, Azkue, Jaso, Armando Corbalán, Guruzeta (Dopi, m. 87), Jon Cabo (Alex Carbonell, m. 87), Kaxe (Leandro, m. 78), Garai i Aranzabe.

Sabadell: Ortolá; Jordi Calavera, Sergi Maestre (David Soto m. 73), Pau Resta, Toni Herrero, Álex Gualda (Raúl Baena m. 46), David Astals, Marc Domènech, Vladys (Manel, m. 86), Marru (Baselga, m. 73) i Abde (Nando Garcia, m. 90).

Àrbitre: Imanol Irutzun Artola (Comitè navarrès). Grogues: Gaizka;

Gols: 1-0, minut 58: Kaxe; 2-0, minut 89: Álex Carbonell; 3-0, minut 96: Álex Carbonell.

Incidències: 3.689 espectadors a Las Llanas, amb una notable presència de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO