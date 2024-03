Territori compra 33 pisos del BBVA per incorporar-los al parc de lloguer social

El Departament de Territori de la Generalitat ha comprat 33 habitatges del BBVA a Sabadell per a incorporar-los al parc públic de lloguer social. La compra s’ha fet a escala catalana i, en total, la conselleria ha adquirit 395 habitatges per un import de 17,7 milions d’euros; de mitjana, prop de 45.000 euros per domicili.

L’adquisició s’ha fet pel sistema de tanteig i retracte i són habitatges que ja gestionava la Generalitat a través d’un conveni de cessió, però que ara s’integren al parc públic, format per més de 18.200 pisos a tot Catalunya. A partir d’ara passen a formar part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els pisos que no estaven ocupats s’adjudicaran a persones provinents de les meses d’emergència.

A través d’un comunicat, la Generalitat assegura que amb aquesta operació s’aconsegueix un doble objectiu: incrementar el parc públic i assegurar que les famílies vulnerables que hi viuen no perdin el seu pis.

Els pisos adquirits estan situats en 80 municipis de Catalunya i el 77% es troben a la regió metropolitana, amb adquisicions com per exemple a Barcelona (44 pisos), l’Hospitalet de Llobregat (38) o Terrassa (25). Sabadell, amb 33, és el tercer municipi on se n’han comprat més.