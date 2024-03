El BRAM! torna a batre rècords a Castellar: “Està en un punt àlgid”

La setzena edició del BRAM! va tornar a ser un èxit. Per segon any consecutiu, més de 3.000 espectadors han assistit en els darrers deu dies a les projeccions incloses en el programa de la mostra. Una fita que només s’ha assolit en tres de les cites celebrades des de l’any 2009.

“S’ha convertit en un fenomen que em té perplex. El segueix molta gent. Vas pel carrer, et paren per comentar-te les pel·lícules… Estem molt contents amb la rebuda que sempre té”, explica el cineasta Pere Joan Ventura, director del BRAM! i president del Club Cinema Castellar.

A les xifres d’assistència dels últims dies cal afegir-hi els 3.300 alumnes dels centres docents de Castellar que des del passat mes de gener han vist alguna proposta cinematogràfica dins la secció del BRAM! Escolar, coorganitzada pel Club Cinema Castellar Vallès i la Guia Didàctica de l’Ajuntament.

A més, s’han dut a terme altres activitats paral·leles, com la xerrada virtual organitzada per la Federació Catalana de Cineclubs amb el director del Festival de Cinema Sant Sebastià, José Luís Rebordinos, la conferència de L’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran o la festa de cloenda del BRAM! a Cal Calissó. Amb totes aquestes propostes, la xifra total d’espectadors d’aquesta edició s’enfila als 6.700.

Les claus de l’èxit

Castellar, reivindica el director, és un indret ple de cinèfils, amb una tradició que perdura i que atrau nous públics. “El BRAM! està en un punt àlgid. Al Vallès costa veure pel·lícules en versió original. I això atrau molta gent d’arreu de la comarca, amb una oferta que també tenim pràcticament durant la resta de l’any de forma setmanal”, radiografia Pere Joan Ventura.

“Veiem molta gent gran, de més de 60 anys. Gent que quan era jove anava al Cineclub a veure pel·lícules de l’època. Ara, comproves que la tradició es manté”, precisa sobre les raons que expliquen la bona acollida a la vila castellarenca. “És una mostra dedicada a la gent de Castellar. Hi ha altres festivals internacionals amb molt prestigi on hi va poca gent. Fins ara, hem pensat molt en la gent de Castellar i el seu entorn pròxim”, sintetitza. Aquesta setmana, l’organització farà una valoració, amb la mirada posada ja en la següent entrega. “Notem una incorporació de gent jove que hi participa i això també és molt important”, avisa.

Com és habitual, la comissió del BRAM!, formada per l’Ajuntament i el Club Cinema Castellar Vallès, havia preparat en aquesta edició una selecció de pel·lícules amb una gran diversitat de temàtiques socials i de compromís. A més, s’hi han presentat iniciatives amb connexions amb professionals castellarencs que es dediquen al cinema. “Aquest any hi ha hagut la confluència de pel·lícules d’autors molt coneguts. És difícil que coincideixin tots aquests noms al BRAM! i ha estat molt bé”, assenyala sobre les raons de l’èxit.

Les valoracions de les pel·lícules

Dotze dels disset títols projectats han superat la puntuació mitjana del públic del 8, mentre que quatre han obtingut una valoració d’entre 7 i 8 i un s’ha quedat a la franja del 6. La pel·lícula Yo capitán s’ha endut el Premi Especial del Públic del BRAM! 2024. La cinta de Mateo Garrone s’ha imposat amb una puntuació mitjana de 9,07 punts, seguida molt de prop de la pel·lícula d’animació Robot Dreams, de Pablo Berger, amb 9,05 punts, i del documental Parir, proposat per l’entitat Som Tribu Castellar, amb 9,02 punts.

D’altra banda, el Jurat Jove, format pels integrants del programa de Ràdio Castellar i pòdcast juvenil Castellar Z, ha decidit premiar la britànica La zona de interés, de Jonathan Glazer. El segon lloc del podi juvenil ha estat per a la pel·lícula francesa Anatomía de una caída, de Justine Triet, i el tercer lloc ha anat a parar a la nord-americana Vidas pasadas, de Celine Song.

El premi per a les pel·lícules guanyadores, totalment simbòlic, consisteix en un sac d’1 quilo de mongetes del ganxet, producte típic castellarenc que compta amb denominació d’origen pròpia. També podran gaudir de les mongetes del ganxet un total de 10 votants del Premi Especial del Públic escollits per sorteig. L’organització contactarà al llarg dels propers dies amb els guanyadors per comunicar-los que la seva butlleta ha resultat guanyadora.

Els films guardonats en les edicions anteriors van ser Corazones rebeldes (en l’edició 2009), Looking for Eric (2010), Pa negre (2011), La voz dormida (2012), La parte de los ángeles (2013), Vivir es fácil con los ojos cerrados (2014), Pride (2015), Truman (2016), Yo, Daniel Blake (2017), Loving Vincent (2018), El silencio de otros (2019), Especiales (2020), Maixabel (2021), Mediterráneo (2022) i Argentina 1985 (2023).

Aquestes són les valoracions de les pel·lícules d’aquesta edició del BRAM!:

Yo capitán: 9,07

Robot Dreams: 9,05

Parir: 9,02

El mestre que va prometre el mar: 8,80

Anatomía de una caída: 8,68

Pobres criaturas: 8,52

El viejo roble: 8,52

La memoria infinita: 8,47

Upon entry: 8,46

Miró: 8,21

Perfect Days: 8,10

La estrella azul: 8,00

City of Love: 7,96

Vidas pasadas: 7,85

Fallen Leaves: 7,19

La zona de interés: 7,02

Ruta salvatge: 6,07

L’organització també ha volgut destacar els noms propis que han estat presents en aquesta edició del BRAM!. Així, el públic ha pogut gaudir de la participació presencial de Patrícia Font, Oriol Ferrer i Marc Recha (directors), Josep Rosell (director artístic), Albert Pascual (director de fotografia) i Montse Germán (actriu), i de la participació virtual de Clàudia Reig, Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vasquez, Javier Macipe i Èric Boadella (directors).

També s’ha comptat amb l’assistència d’una representació de l’equip del curtmetratge L’espurneig, rodat a la masia de Can Pèlags (el productor Guillem Barceló, el director Roger Bach i els actors Marc Brossa i Josep Salomó); de quatre expertes en l’àmbit de l’obstetrícia que van participar del col·loqui posterior a la projecció del documental Parir: Marta Espejo (llevadora i membre de l’Associació Catalana de Llevadores), Montse Garrido (llevadora del Parc Tauli i del CAP Castellar), Carmina Comas (ginecòloga i activista per a la perspectiva de gènere en la salut) i Lucía Alcaraz (coordinadora de la casa de naixements Casa Laietania, llevadora i fundadora de Néixer a casa); i de Lamine Souane, castellarenc d’origen senegalès que va explicar la seva experiència personal després de la projecció de Yo capitán.