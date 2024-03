Sant Llorenç es prepara per la tercera Fira de la Dona

Sant Llorenç Savall es torna a vestir de gala aquest cap de setmana en el marc de la commemoració del 8M. Una quarantena d’artesanes i emprenedores ja s’han inscrit a la tercera edició de la Fira de la Dona, que tindrà lloc aquest diumenge al centre del poble.

La regidoria de Benestar social, Igualtat i Esports organitza la tercera entrega d’aquesta jornada, envoltada d’actes per commemorar el Dia de la Dona. Els impulsors remarquen que es tracta d’una fira única a la comarca que es va consolidant a l’entorn vallesà. En aquesta edició hi ha inscrites dones amb oficis tan diferents com el de ferrera, formatgera, carnissera, sabonaire o il·lustradora.

Enguany, les novetats seran el vermut – tertúlia sobre el paper de la dona a la literatura abans i ara, a càrrec de l’associació cultural i literària Entre Libros y Letras de recent creació a la comarca; i el concert, al migdia, del grup femení terrassenc Pangea.