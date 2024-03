Què esperes veure per Sant Jordi a Sabadell?

La Diada de Sant Jordi s’avançarà un mes i mig a Sabadell, coincidint que l’any de la Capital de la Cultura Catalana. Des del 13 de març fins al 23 d’abril, s’ha programat una seixantena de presentacions de llibres al Gremi de Fabricants. Preguntem a tres sabadellencs què és el que troben a faltar per Sant Jordi a la nostra ciutat i com ho celebren.

Judith Gonzàlez: “Es podrien portar més escriptors”

La Judith és d’aquelles que es deixa seduir per un bon llibre, especialment si és novel·la negra. El Sant Jordi ho viu com un dels moments clau de l’any per fer-se amb un bon llibre, i es queda parada amb la quantitat de persones que passegen amb el seu llibre amunt i avall. “Crec que aquesta festivitat estimula la lectura”, sosté.

Però pensa que es podrien fer més coses a la nostra ciutat: activitats infantils per a involucrar els petits en la lectura, més escriptors de renom i més parades de llibres. “Sembla que sempre hi ha més parades de roses que no pas de llibres”, reflexiona. I és que ella és team rosa, però també valora molt una bona lectura.

Jordi Llàcer: “Seria genial veure més espais dedicats a la literatura”

“Sant Jordi és una de les celebracions més boniques, on els carrers es converteixen en un escenari de cultura i amor”, considera en Jordi. Adora la tradició de regalar roses i llibres. I veure com els carrers s’omplen de parades de llibres i roses, i com els sabadellencs intercanviem aquests regals com a símbol d’amor i amistat.

Així i tot, considera que es podria potenciar encara més la participació dels comerços locals en la celebració. I organitzar més activitats culturals en diferents punts de la ciutat: “Lectures de poemes, concerts al carrer, exposicions d’art…”, proposa. També planteja promoure la literatura i l’art local durant Sant Jordi: “Sabadell té un talent increïble en l’àmbit literari i artístic, i aquesta festivitat és una oportunitat perfecta per donar més visibilitat als nostres escriptors i artistes locals”.

Jordi Plana: “M’agrada més l’ambient a Sabadell que a Barcelona”

Tot i que és el seu sant, no celebra especialment el Sant Jordi més enllà del regal de la rosa i el llibre. Bé, llibres més aviat pocs: “Som pocs homes a la família”, sosté. No troba a faltar res a Sabadell el dia 23 d’abril, i admet que li agrada molt l’ambient a Sabadell, “especialment si el temps acompanya”.

I s’estima molt més passar el dia a Sabadell que no pas a Barcelona, on treballa. “Normalment, aquell dia fujo, no m’agrada veure els carrers tan concorreguts”, exposa. En canvi, a Sabadell l’ambient “és molt més familiar”. És per això que no portaria més activitats a la nostra ciutat de les que ja hi ha.