‘Alexandra, la pirata’ torna al Teatre la Faràndula

El grup de teatre sabadellenc Joventut de la Faràndula reposa a partir d’aquest proper cap de setmana l’espectacle Alexandra, la pirata estrenat el maig passat. La proposta es podrà veure en sis ocasions al Teatre la Faràndula de Sabadell del 9 al 17 de març, els dissabtes a la tarda (18h) i els diumenges en funcions de matí (12h) i tarda (18h). La funció del dissabte 16 de març s’emmarcarà en la iniciativa Cap butaca buida, que vol convertir Catalunya en la capital de les arts escèniques, omplint totes les butaques dels teatres del país.

Amb text i musica de Keko Pujol —que també l’ha dirigit juntament amb Jèssica Martín— Alexandra, la pirata és una reflexió sobre la pèrdua de la memòria a partir de la relació entre un avi que pateix Alzheimer i la seva neta Alexandra. Amb la intenció de trobar una cura, l’Alexandra s’endinsa en un món màgic on, transformada en la capitana pirata Alexandra McBrain, lluitarà per vèncer el malvat bruixot Smoke, creador d’una poció que causa la pèrdua de memòria permanent als humans i que viatja pel món per escampar-la.

L’espectacle el protagonitzen Joana Berch, Llorenç Mañosa, Jèssica Martín, Xavi Salavert, Ivet Camunyes, Joan Monistrol, Marcel Castillejo i David Medina al capdavant d’un repartiment amb gairebé una cinquantena d’actors i actrius de totes les edats. La producció inclou set peces musicals i coreografies de Montse Argemí de l’Escola de Dansa Bots.

Alexandra, la pirata és el tercer muntatge de la Joventut de la Faràndula aquesta temporada, que va començar amb la reposició del musical Aladí i va continuar amb Els Pastorets, en tots dos casos amb rècord de venda d’entrades. El curs faranduler, que també ha inclòs tres funcions del musical La Blancaneus i els 7 nans al Teatre Poliorama de Barcelona, acabarà el proper mes de maig amb una estrena: una versió musical de Pinocchio basada en el conte original de Carlo Collodi.