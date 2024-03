Cara i creu del Club Natació Sabadell de voleibol

El sènior masculí de Superlliga2 va caure a la pista del UD Ibiza Volley per 3-0 (26-24/25-22/25-21), però va plantar cara i posar les coses molt difícils al segon classificat del grup. En el primer set, l’equip de Pozzato va avançar-se en el marcador amb un 7-10. Va reaccionar el conjunt local i després de diferents alternances, va arribar-se al 24-24. Llavors, els balears van estar més encertats per endur-se el set per 26-24.

El segon va ser semblant. Els sabadellencs van jugar de tu a tu, arribant al 21-21, però de nou van cedir en la fase decisiva per 25-22. Gairebé un calc del tercer set, també amb petites diferències. Amb empat a 19, l’equip de les Pitiüses es va tornar a imposar, per 25-21. Pel cantó nedador, va destacar Eric Hernández amb 14 punts.

El sènior femení de Primera Nacional va superar el Club Voleibol Desguaces Alemán per 3-1 (16-25/25-18/25-15/25-17) en un partit que va complicar-se d’entrada. Les locals van començar amb problemes en defensa i el servi i això ho va aprofitar l’equip valencià per guanyar el primer set (16-25). Va arribar la reacció en el segon, millorant en tots els aspectes per igualar amb un 25-18.

L’alt nivell en atac va permetre encarrilar la victòria en el tercer set (25-15) i sentenciar en el quart també de manera prou contundent (25-17) per sumar una victòria important i consolidar-se a la zona alta de la taula.