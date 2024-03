El menjador escolar s’encareix: Quant pagava, quant pago i quant pagaré?

El preu per quedar-se a dinar a l’escola serà més car el proper curs. Se situarà en un màxim històric de 7,25 euros per dia, als centres on l’espai de migdia dura 2 hores i mitja, i suposarà un augment de 34 cèntims. En altres xifres, a les famílies els costarà uns 8 euros més cada mes i uns 63 euros més al final de l’any. En els centres amb només dues hores d’estona de pati i dinar –bàsicament a l’escola concertada o a les públiques amb sisena hora o jornada intensiva– el preu serà de 6,87 euros diaris, com a màxim.

És el quart curs consecutiu que el preu del menjador escolar puja, després que el curs 2021-2022 el preu augmentés 13 cèntims per primera vegada en els últims 13 cursos. El preu de l’àpat havia estat congelat des del curs 2007-2008 a 6,20 euros, un euro i cinc cèntims menys del que costarà el curs vinent. Per tant, a final d’any les famílies pagaran 194 euros més perquè els fills es quedin a dinar que fa cinc cursos. De fet, el preu del menjador escolar a Catalunya és el més alt de tot l’Estat.

Com ho justifica Educació?

Fonts del Departament d’Educació conclouen que a l’escola pública, per normativa, el preu màxim del servei de menjador escolar, que és complementari a l’educació, no té cap caràcter lucratiu. Expliquen que per a fer-lo viable econòmicament, aquest preu màxim ha de recollir el cost real del servei, que inclou, bàsicament, el cost dels monitors que atenen l’alumnat i el cost de l’àpat. Educació justifica l’augment del preu del menjador assegurant que respon a la pujada dels preus dels aliments i a l’increment retributiu dels monitors de lleure educatiu.

El no-increment del preu “hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica, bé des d’un punt de vista educatiu o alimentari –acudint a productes més barats–”. La Generalitat també defensa que “no pot afavorir la precarització d’un sector laboral tan feble com és el monitoratge”, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del seu conveni laboral d’un 3,5% per aquest any 2024.

Quedar-se dies puntuals serà més car

Les tarifes per a aquells estudiants que es quedin a dinar a l’escola de forma esporàdica seran més elevades. Per a aquests alumnes, el preu del cobert pujarà fins als 7,98 euros diaris; 73 cèntims més que els alumnes que es queden de forma continuada a dinar a l’escola, com recull el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).