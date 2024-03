Comença la construcció del carril bici de Sabadell a Terrassa

Les obres de construcció del carril bici de Sabadell a Terrassa ja han començat. Els treballs s’han iniciat a la ronda de Jean Monet i tenen un pressupost de 601.000 euros, finançats pels fons europeus Next Generation. La previsió és que les obres durin sis mesos.

La via tindrà 1,2 km de recorregut, i anirà per l’N-150 fins al Complex Central dels Mossos d’Esquadra. Allà, la construcció del carril bici fins a Terrassa (passant per l’hospital) ja l’està executant la Generalitat, en aquest cas, per qüestions administratives. Al llarg del seu recorregut, la infraestructura també permetrà arribar a la zona de la mancomunitat, on hi ha l’Institut Castellarnau, la seu del Consell Comarcal i MercaVallès.

El carril serà segregat, és a dir, que estarà separat de la calçada per una barrera de fusta. Hi podran passar ciclistes i vianants. Els treballs també inclouran la construcció de passos de vianants més segurs, nova xarxa d’enllumenat i s’ordenaran els talussos de la zona.

El projecte es va haver d’adjudicar dues vegades perquè la primera empresa adjudicatària va renunciar a fer les obres. La companyia va al·legar l’increment dels costos dels materials dels últims anys, segons va informar l’Ajuntament.