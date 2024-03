Entitats ecologistes proposen incorporar la Creu Alta a la zona de baixes emissions

Les entitats ecologistes Adenc, la Plataforma Transport Públic Sabadell (PTP), PEUS, Massa Crítica i la Campanya Contra el Quart Cinturó han presentat vuit al·legacions a l’ordenança de la zona de baixes emissions (ZBE) que ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Sabadell. Ho han fet en una roda de premsa aquest dijous al nou espai El Tallaret de la Creu Alta.

Principalment, les entitats ecologistes consideren que la ZBE proposada pel consistori és poc ambiciosa i reclamen que ho sigui més perquè la seva implementació tingui un impacte real en la reducció de la contaminació i la millora de la qualitat de l’aire. Tanmateix, denuncien que no abasta el 25% del terme municipal que reclama la Generalitat i asseguren que ciutats com Sant Cugat o Cerdanyola, més petites que Sabadell, preveuen tenir zones de baixes emissions més àmplies que Sabadell.

Tal com està prevista actualment, la zona de baixes emissions de Sabadell ha d’entrar en vigor el 2025, i estarà delimitada per la Gran Via, la carretera de Barcelona, la ronda de Ponent i el carrer de Vilarrúbias. En total, 1,70 km2 que les entitats proposen que siguin 2,71 km2, passant de 170 hectàrees a 271, un 59% més de superfície. Això s’aconseguiria incorporant el barri de la Creu Alta a la ZBE, de manera que quedaria limitada per l’Eix Macià, la plaça Espanya i la Gran Via.

El president de l’Adenc, Joan Carles Sallas, ha posat el focus en què “el criteri per delimitar la ZBE no pot ser social o econòmic, sinó que ha de ser ambiental, urbanístic i de salut”. L’ordenança que ha aprovat inicialment el consistori preveu diverses excepcions, com que no afectarà als vehicles dels residents a dintre de la zona delimitada, i Sallas creu que “n’hi ha tantes que costarà determinar qui hi pot entrar i qui no”. Tanmateix, el president de l’Adenc subratlla que la distància prevista de la zona restringida al trànsit per als vehicles més contaminants “serà tan curta que no es notarà la diferència”.

Per la seva part, l’investigador en temes de medi ambient i qualitat de l’aire Joan Buades denuncia que a Sabadell “falta un pla de salut ambiental adreçat a protegir la gent”. L’excés de contaminació, ha dit, va provocar el 15% de les morts del 2022, que són més de 300 persones, a part de causar altres patologies. Buades insta l’alcaldessa, Marta Farrés, a actuar com els seus homòlegs socialistes de París i Londres per protegir la ciutadania i reduir el trànsit rodat del centre de les ciutats.

Les al·legacions presentades també inclouen una bateria de propostes que també podria impulsar l’Ajuntament per intentar reduir la contaminació del municipi. Tal com ha explicat Pau Avellaneda, portaveu de la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible (PEUS), la primera és “renunciar a la ronda Nord – Quart Cinturó per no augmentar la contaminació del Vallès”. Tanmateix, es reclama renunciar a l’aparcament soterrani del passeig de Manresa, pendent d’obrir, fer un estudi de mobilitat del Taulí i avaluar que hi arribin autobusos llançadora des de Rodalies Sabadell Centre i Sabadell Nord, entre altres.