Farrés i Gibert a la nova direcció del PSC d’Illa, que ja és candidat al 12M

Aquest dissabte, el PSC va tancar un congrés en què es va escollir Salvador Illa com a candidat a la presidència de Catalunya per a les eleccions del proper 12 de maig. En l’acte, a més, es va escollir una nova direcció per al partit socialista català que portarà accent sabadellenc. L’alcaldessa Marta Farrés, que ja formava part de l’antiga executiva com a encarregada de la secretaria d’igualtat ara assumeix la nova àrea d’Infraestructures, Mobilitat i Agenda Urbana.

També formarà part de la direcció el 1r tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que mantindrà les seves funcions com a secretari de Treball, i també assumirà la cartera de Transició Justa. “Catalunya està preparada per girar full després d’una dècada perduda. Estem preparats i sortim a guanyar el pròxim 12 de maig. Salvador Illa serà el president de la Generalitat, ara toca Catalunya”, afirmava un Gibert que ja era conseller de Treball al Govern Alternatiu de Catalunya, impulsat per Salvador Illa al Parlament .

El congrés del PSC, també ha validat la unió de les dues federacions socialistes del Vallès Occidental amb l’objectiu de “posar fi a una anomalia històrica i donar servei als ciutadans i les ciutadanes de la comarca”, explicava el sabadellenc Paco Aranda. Perquè “aquesta unificació suposarà millor feina, més coordinada, més gent i més talent”, deia l’actual primer secretari de la federació PSC Vallès Occidental Sud i portaveu socialista de justícia al Congrés dels Diputats.