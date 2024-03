El Club Natació Sabadell de vòlei certifica la permanència matemàtica

El sènior femení de Primera Nacional va caure per 0-3 davant el SD Espanyol (18-25/24-26/22-25) en un partit en el qual l’equip barceloní va mostrar-se superior a les sabadellenques. El primer set ja va marcar la tendència favorable a les visitants, on les jugadores entrenades per Xavi Perales van oferir un joc irregular.

En el segon set, la tònica va ser la mateixa, però a la part final les nedadores van aconseguir remuntar fins a situar-se 24-24, moment en el qual va tornar a estar més encertat el SD Espanyol. El Club Natació Sabadell va tenir el marcador a favor en bona part del tercer set, un avantatge que no va poder mantenir per caure finalment per 22-25. Cal destacar el debut de la jugadora júnior Cristina Muñoz amb l’equip sènior de Primera Nacional.

Permanència matemàtica

En canvi, el masculí nedador va quallar un bon partit i va endur-se un triomf inqüestionable de la pista del CD Cisneros per 0-3 que certifica de manera matemàtica la permanència a la Superlliga-2.

Els jugadors de Roberto Pozzato van anar de menys a més. Els locals van oposar resistència en el primer set, fins al 18-18. En aquest punt, els nedadors van sentenciar (20-25). El segon set i el tercer van ser de total superioritat sabadellenca. El Club Natació Sabadell va saber gestionar el seu avantatge per confirmar la victòria per 17-25 i 13-25.