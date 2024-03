La Swit Cup torna plagada de novetats

El torneig referent del futbol base femení es tornarà a disputar a Sabadell en la seva segona edició. La Swit Cup 2024 arriba amb moltes novetats i un creixement enorme. La competició comptarà amb un total de 126 equips i més de 1800 jugadores, el que suposa l’esdeveniment de futbol base femení més multitudinari d’Europa, segons afirma l’organització. “Sabadell està preparada per a organitzar i acollir esdeveniments esportius d’aquesta magnitud. Hem de felicitar l’organització i agrair que apostin per la ciutat per segon any consecutiu”, ha afirmat la regidora d’esports, Montse González durant la presentació.

La competició es disputarà entre els dies 28 i 31 de març a quatre camps de la ciutat: Olímpia, Arraona-Merinals, Can’Oriac i Sant Oleguer, on es jugaran les finals de totes les categories en gespa natural. La categoria sub16 serà al Municipal de Sant Quirze. Enguany, el torneig constarà de cinc categories: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil i acollirà més de 1800 jugadores d’entre 8 i 19 anys. Això suposa un increment del 161% respecte a l’edició anterior.

Presentació multitudinària a la Nova Creu Alta

Una de les grans novetats serà la presentació dels equips. El dijous 28 de març (20h), coincidint amb els primers partits de la fase de grups, tots els conjunts que formen part del torneig desfilaran per la gespa de la Nova Creu Alta en un acte que tindrà sorpreses i presència d’esportistes professionals. “Volem donar les gràcies al Centre d’Esports per cedir la instal·lació. Calculem que vindran prop de 5000 persones a la presentació”, ha explicat Marc ‘Xala’, un dels membres de l’organització.

Entre els clubs participants, destaca la presència de clubs referents del futbol femení català com Barça, Espanyol o Levante Las Planas i conjunts de la màxima categoria estatal com Valencia CF, Sevilla FC, Villarreal FC o Real Betis. També hi haurà un toc internacional amb el Brondby danès i el Bethesda dels Estats Units. Sabadell i el Vallès tindran una representació àmplia amb CE Sabadell, CE Mercantil, Can Rull, Sant Quirze, Jábac Terrassa o Cerdanyola, entre d’altres.

La fase de grups del torneig serà els dies 28 i 29. Els dos primers classificats de cada grup jugaran la fase d’or mentre que el tercer i quart aniran a la fase de plata. El dissabte 30 es faran les eliminatòries i el diumenge 31 es tancaran les competicions de cada categoria amb les finals a Sant Oleguer. Com a novetat significativa, la final de cada categoria de fase or es podrà veure en directe per La Xarxa.

Un impacte econòmic superior al milió d’euros

S’estima que la Swit Cup provoqui també un gran rèdit econòmic a la ciutat. Segons l’empresa organitzadora, l’impacte se situarà per sobre del milió d’euros entre allotjament i consum de les jugadores, cossos tècnics i acompanyants. “Esdeveniments així beneficien la ciutat i la situen en el mapa. Tenim plena confiança que el torneig continuarà creixent i ho farà a Sabadell”, ha apuntat la regidora de turisme i projecció de ciutat, Katia Botta. Els calendaris, grups i resultats de cada categoria es podran seguir a switsport.es.