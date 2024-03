Objectiu Saballuts: recuperar les camises perdudes

Els Saballuts busquen reimpulsar-se aquest 2024. La colla castellera celebra un 30è aniversari ple de reptes tècnics, dates clau i, sobretot, l’objectiu de sumar noves camises verdes a l’entitat. Aproximadament, són 130 castellers i els agradaria arribar als prop de 180 amb què comptaven abans de la pandèmia. L’impuls social els permetria fer un pas endavant en la gamma de castells respecte a la temporada anterior.

“És un aniversari especial. Tenim moltes ganes i il·lusió, és un any per recuperar camises i omplir el local com ho fèiem uns anys enrere”, assenyala el president de l’entitat, Mario Sánchez.

Totes les colles castelleres van patir una regressió de membres durant la pandèmia. I com els Saballuts, la majoria busquen sumar massa social i estabilitzar la que ja tenen.

“En el nostre cas, tenim força trànsit de gent nova amb molts joves. El repte és que es quedin a llarg termini”, afegeix Mario Sánchez, que té en compte que el factor universitari influeix en el nombre de nous membres que, temps després, es desapunta.

En qualsevol cas, el president vol que aquest 2024 serveixi, especialment, per fer arribar un missatge a tota la ciutat: “Som una colla oberta a tothom, independentment de les condicions físiques, de si vols fer castells, música o estar a la paradeta”.

Una gran festa d’aniversari

Fins l’any 1994, els únics castells que es veien a Sabadell eren per Festa Major i de colles foranes. Però gràcies a l’empenta d’uns quants sabadellencs, es va escampar la passió per la ciutat i va néixer una colla. Els primers castells van ser un pilar de 3 caminant, un 3d6 i un 4d6, una torre de 5 i vano de 4.

De tot plegat, fa 30 anys i els Saballuts ho celebraran amb una gran festa d’aniversari el 15 i 16 de juny. A banda dels castellers de Barcelona i els de Berga, hi assistiran, aproximadament, entre 150 i 200 membres valencians de la Muixeranga d’Algemesí, amb la seva particular tradició en torres humanes. I hi haurà, a més, la intenció de fer una gran festa oberta a tota la ciutat amb actuacions musicals i tallers infantils.

Per altra banda, per Festa Major es convidaran dues colles de luxe, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.