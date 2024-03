Mor el regidor d’ERC a Castellar Ferran Rebollo

El fins fa poques setmanes regidor d’Esquerra Republicana a Castellar del Vallès Ferran Rebollo (Sabadell, 1965) ha mort aquesta setmana després d’una malaltia que el va obligar a ingressar a l’hospital Taulí el passat mes de desembre.

Nascut a Sabadell, Rebollo va ser una figura present en diferents àmbits del país, que l’havien portat a formar part del ple de l’Ajuntament de Castellar com a regidor d’ERC en dues etapes. El passat mes de febrer l’havia substituït el seu company de llista i president local de la formació republicana, Txema Navarro.

COMUNICAT D’#ERCCASTELLAR 🖤 Aquest matí hem conegut la notícia de la mort del nostre company i amic el regidor d’ERC, Ferran Rebollo Flix. Estem enormement dolguts i agraïm a totes les persones que ens fan arribar el seu escalf i suport. Fins sempre, Ferran!💫 pic.twitter.com/BsCDSxqCLj — ERC Castellar Vallès 🎗 (@ERC_CastellarV) March 21, 2024

Les reaccions de diferents figures del món polític no han trigat. “Estem enormement dolguts i agraïm a totes les persones que ens fan arribar el seu escalf i suport“, ha expressat la regidora republicana Dolors Ruiz. “Perdem a una gran persona que ens va fer imaginar un millor Castellar i un millor país i especialment qüestionar el perquè de moltes coses. La seva força i energia només va minvar per culpa d’una malaltia molt greu i detectada massa tard”, ha lamentat. “El Ferran ens va ensenyar a lluitar per allò que és just i ho continuarem fent sabent que per ell era una màxima”, ha tancat.

Rebollo serà vetllat al tanatori de Sabadell aquest dijous a partir de les 16.30 hores i divendres al matí fins a les 16 hores, quan tindrà lloc el funeral.