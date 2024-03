Fa mesos que treballen per elaborar les palmes i palmons que han començat a vendre aquesta setmana. Els paradistes i artesans alerten que les vendes han caigut el doble respecte a l’any passat i es plantegen continuar amb la tradició. “Això s’està perdent, i hem de dir adeu. No sé si l’any vinent en faré”, exposa Maria Cortés, que fa setmanes que treballa incansablement per enllestir les palmes. Veïna de Can Puiggener i artesana des de fa més de cinquanta anys, ha posat a la venda 150 palmes i 150 palmons i, des del passat diumenge, n’ha venut 20. “No arribem a cobrir ni per les despeses”, exposa.

Més enllà, un altre venedor ho dona tot per perdut: “Omplir la parada implica mesos i mesos de feina. Tot, per 180 euros recaptats en una setmana”, lamenta. Els paradistes esperen vendre entre divendres i dissabte part del gènere, però es plantegen si l’any vinent en faran. “Abans era molt diferent, ara només compra la gent gran i s’ho miren molt”, expressen. El que més es venen són les palmes miniatura, però les grans ja són cosa del passat.

I les dades avalen el seu testimoni: després de la pandèmia, la petició per muntar parada ha anat a menys, si bé el 2019 s’hi van instal·lar 23 parades, l’any 2022 en van ser 17 i el 2023, 11. Enguany la xifra s’ha mantingut, amb 12 parades distribuïdes a tota la ciutat. La meitat respecte a abans de la pandèmia.

Una tradició de padrins i fillols

Les palmes i els palmons són fulles de palmera tendra treballades de forma artesanal. Segons dicta la tradició, és el regal que els padrins fan als fillols el Diumenge de Rams per beneir-les. I és que les principals esglésies catòliques de Sabadell duran a terme la benedicció de les palmes a l’exterior el Diumenge de Rams, el dia que recorda l’entrada de Jesús a Jerusalem, quan va ser rebut per la multitud amb rams.

Hi ha qui porta a beneir rams de llorer, i en algunes famílies encara és tradició penjar la palma beneïda al balcó durant tot l’any, com a símbol de protecció.