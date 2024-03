El ple fa efectiu el canvi de denominació de la pista d’atletisme: ja porta el nom de Carme Valero

La sessió del Ple Municipal ha aprovat aquest dilluns per unanimitat la modificació de la denominació de la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, que passa a incloure el nom Carme Valero i Omedes. A finals de febrer ja va celebrar-se un acte a la pista per oficialitzar que la pista portaria el nom de l’atleta sabadellenca. El ple també ha aprovat el procediment per concedir-li a títol pòstum la Medalla al Mèrit Esportiu. Amb la proposta es dona compliment a l’acord assolit a la Junta de Portaveus del 24 de gener, que va aprovar també per unanimitat iniciar la tramitació de l’expedient. Els grups municipals han dedicat paraules d’escalf a la família i van lloar la figura de l’esportista sabadellenca.

Una vida lligada a l’esport d’elit

Vint-i-cinc vegades internacional, Carme Valero va ser dues vegades campiona del món de cros (1976 i 1977) i medalla de bronze en una ocasió (1975). Va ser a més la primera dona atleta espanyola en participar en uns Jocs Olímpics (Montreal 1976).

Durant la major part de la seva carrera va vestir els colors de la Joventut Atlètica de Sabadell. Va ser també nombroses vegades campiona de Catalunya i d’Espanya, tant en camp a través com en pista a l’aire lliure i coberta, en diferents distàncies de fons i mig fons. També va ser plusmarquista estatal en 800, 1.500, 3.000 i 5.000 metres llisos. Un cop retirada, va ser directiva de la Federació Espanyola d’Atletisme i vicepresidenta del Club Natació Sabadell.

Reconeguda en quatre ocasions pel Consell Superior dels Esports com a millor atleta espanyola, va rebre el 2003 la Medalla de l’Esport de la Generalitat. Valero, a més, va guanyar el premi a la millor esportista de Sabadell el 1973, 1975, 1976 i 1977. És considerada la millor atleta espanyola del segle XX per l’Associació Espanyola d’Estadístics d’Atletisme.