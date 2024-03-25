OBITUARI

Obituaris de Sabadell del 25 de març del 2024

cementiri

FRANCISCO MORENO CUENCA

81 Sala de Cerimònies Sabadell 26/03/2024 12:30

MARÍA DOLORES MORAGAS JUANPERA

83 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 12:30

MARÍA DEL CARMEN JESÚS FERNÁNDEZ

91 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 16:00

MARÍA GONZÁLVEZ MARTÍNEZ

87 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 12:00

MARGARITA BARAHONA ESTRADA

70 Sala de Cerimònies Sabadell 26/03/2024 12:00

JUAN PONS CUSSÓ

80 Castellar – Sala de Cerimòni Castellar del Vallès 25/03/2024 10:30

FRANCISCO BURGUILLOS IMBERNON

81 Sense Cerimònia Sabadell 25/03/2024 16:00

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