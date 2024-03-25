Obituaris de Sabadell del 25 de març del 2024

FRANCISCO MORENO CUENCA
81 Sala de Cerimònies Sabadell 26/03/2024 12:30
MARÍA DOLORES MORAGAS JUANPERA
83 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 12:30
MARÍA DEL CARMEN JESÚS FERNÁNDEZ
91 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 16:00
MARÍA GONZÁLVEZ MARTÍNEZ
87 Sala de Cerimònies Sabadell 25/03/2024 12:00
MARGARITA BARAHONA ESTRADA
70 Sala de Cerimònies Sabadell 26/03/2024 12:00
JUAN PONS CUSSÓ
80 Castellar – Sala de Cerimòni Castellar del Vallès 25/03/2024 10:30
FRANCISCO BURGUILLOS IMBERNON
81 Sense Cerimònia Sabadell 25/03/2024 16:00