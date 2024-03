Saps on era… l’antiga presó de Sabadell?

Encara que ara soni estrany i segurament molts sabadellencs no ho saben, Sabadell va tenir una presó durant una mica més de set dècades. L’edifici estava ubicat just al davant d’on actualment hi ha l’estació d’autobusos de Sabadell Centre, en una gran extensió on hi ha els actuals carrers Tres Creus, Alfons Sala i Covadonga, a l’altura de la Plaça Clara Campoamor.

La presó cel·lular del partit judicial de Sabadell es va inaugurar l’any 1898, sent obra de l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell. L’edifici de planta baixa i un pis, disposava de més d’una vintena de cel·les individuals, entre les quals n’hi havia per a infermeria, per a presos polítics i per a dones. També tenia una sala utilitzada com a escola, un bany, un pati i un pavelló per al director.

Com a curiositat, l’equipament disposava d’un sistema panòptic força pioner a tot l’Estat, que permetia observar tota l’activitat des d’un punt situat a dalt de la presó. Tres dècades després de la seva inauguració, quedaria com a l’únic centre penitenciari de la comarca després que el 1931 la presó del Partit Judicial de Terrassa fos enderrocada. L’espai, doncs, acolliria els presos de diferents municipis de la comarca.

Tot i que per a les noves generacions ha quedat en l’oblit, la seva empremta és encara en l’imaginari col·lectiu d’una generació que recorda la presència de la presó a la ciutat. El seu enderrocament va arribar el 1971, coincidint amb el soterrament de les vies del tren de la Renfe. Popularment, a més, el bloc d’habitatges construït en aquest indret va ser conegut durant molt temps com “els pisos de la presó”.