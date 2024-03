El Mercat Central, pendent d’arreglar la façana principal

El Mercat Central afronta dos reptes principalment per millorar el seu aspecte exterior: reparar la façanaprincipal i millorar la il·luminació quan és fosc, tant de nit com a l’alba.

A finals de 2018 es va produir el despreniment d’una de les garlandes de la façana, la qual cosa va obligar la Policia Municipal a precintar l’accés al mercat pel carrer de Colom. L’Ajuntament de Sabadell és el responsable de l’edifici i, a principis de 2019, ja fa cinc anys, va informar que començava a inspeccionar l’estat de tots aquests elements decoratius. Es va detectar que alguns “eren inestables”, es van repicar i eliminar, tal com va explicar la casa consistorial en un comunicat. Aleshores, el consistori es va comprometre a redactar “un projecte de rehabilitació de les façanes i es repararan els elements al més aviat possible” i hi va posar una malla per evitar nous despreniments. Però, des de llavors –gener de 2019–, aquesta protecció s’ha mantingut perquè no s’ha dut a terme la reparació definitiva que permetés treure-la.

El president de l’Associació de Comerciants del Mercat Central, Joan Segalà, explica que “esperem que ho arreglin, el manteniment és cosa de l’Ajuntament” i envia un missatge de tranquil·litat perquè “és un tema estètic, la seguretat està garantida”, tenint en compte que el seu dia es van revisar i repicar tots els elements de la façana i aquells que estaven malmesos. Segalà afegeix que “el manteniment està al dia, anem fent millores i l’edifici és relativament nou”, ja que la reforma es va inaugurar el 2004. El president de l’associació de comerciants manté que l’equipament té altres reptes més rellevants com evolucionar el model de negoci i fer més atractiva la compra als mercats, en aquest cas, al Mercat Central.

Fonts de l’Ajuntament han explicat que “està previst fer-hi treballs de millora”, però de moment no s’ha fet públic ni el pressupost ni el calendari d’actuacions.