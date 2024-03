Margarita Robles, dimissió!

[Jordi Serrano, historiador i rector emèrit de la UPEC]

Aquests dies hi ha declaracions de polítics que m’han deixat esglaiat. No ho puc entendre de cap de les maneres. Ja fa temps que l’OTAN va dient que cal augmentar els pressupostos de defensa. En realitat, volen dir que dels impostos que paguem en comptes d’anar a parar a assegurar la vida quotidiana de la gent, ens els gastem a fer més riques les empreses d’armament.

Hi ha centenars de milers de persones sense casa, hi ha pensions de merda, els joves no es poden emancipar i ens diuen que el que cal és augmentar el pressupost de defensa. Dies abans de l’atemptat de terroristes islamistes a Rússia (del qual, per cert, es va avisar Putin. Inquietant), Margarita Robles va dir: “Hoy en día, un misil balístico puede llegar perfectamente desde Rusia a España”. “Hoy en día” i fa almenys 60 anys, però continua: “La amenaza es total y absoluta. No hay más que oír las últimas declaraciones de Putin, en las que habla de la posibilidad de agresiones nucleares (…) Me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad española porque a veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay en este momento”.

El que criticava és els que ens resistim que augmentin el colossal pressupost de defensa. A veure, Margarita Robles, i amb ella els ministres de defensa de la UE, l’OTAN i la cap de la UE Ursula von der Leyen ens estan conduint a guerres a un ritme suïcida. Ells sí que són un “peligro”. Per què insisteixen que Ucraïna sigui de l’OTAN? Per què no convoquen un procés de pau, en comptes d’atiar la guerra que probablement ja ha costat més de 200.000 morts? Per què no hi van ells i els seus fills i nets? Josep Borrell, alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat, cobrava 300.000 euros durant anys d’una gran empresa del complex industrial-militar: Abengoa. Una de les que va intervenir en la construcció del submarí que no flotava. No anem bé.

Els països occidentals aprofiten l’ocasió per treure’s de sobre el material de guerra obsolet i comprar-ne de nou i així afavoreixen una indústria de guerra amb resultats econòmics espectaculars. Aprofiten també el genocidi israelià a Palestina per vendre i provar noves armes a costa de més de 30.000 morts. La meitat dones i nens. Si aquests dirigents no defensen els interessos dels europeus, que dimiteixin. I el primer mandat dels europeus és que no provoquin les guerres. I que es gastin els recursos públics en l’Estat de Benestar. Crec que tenim psicòpates governant als quals els interessa més el negoci militar que el benestar del poble. En comptes d’alarmar-nos, que facin la feina ben feta i que construeixin un món més segur.

Gastar diners en armament és augmentar exponencialment la possibilitat del seu ús. De veritat que no sabien que Putin és un dictador quan el van imposar el Banc Mundial, l’FMI, la UE, l’OTAN i els EUA? Si no saben crear un món segur, que pleguin ja! No els paguem per fer guerres!