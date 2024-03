GRÀFICS | A què es dediquen les empreses dels polígons de Sabadell?

A Sabadell, repartides entre els set polígons d’activitat econòmica (PAE) –Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest– de la ciutat hi ha 1.248 empreses, de les quals les que representen al sector indústria generen un VAB de 421,5 milions d’euros, mentre que les del sector serveis el seu valor afegit brut és de 3.491, 6 milions d’euros, segons les dades de Som Polígons, del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

En aquesta línia, i segons les últimes dades disponibles del Directori Central d’Empreses (DIRCE), que elabora l’INE (Institut Nacional d’Estadística), a 1 de gener del 2023, a Sabadell hi havia 866 empreses amb seu social a la ciutat dedicades al sector industrial. Una xifra que representa un 13% menys que una dècada enrere. “Hem de ser continuar treballant conjuntament per poder anar definint polítiques que afavoreixin l’atracció de l’activitat econòmica. Els polígons han de patir una reconversió molt important, i passat de l’activitat tradicional que hem tingut aquestes darreres dècades cap a activitats d’alt contingut tecnològic, orientades en el món digital”, reflexionava, recentment, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, coincidint amb l’acord municipal per a la millora dels PAE de la ciutat.

Si desgranem cada polígon d’activitat econòmica de la ciutat, veiem que cada un d’ells té les seves particulars, però la majoria d’ells tenen un denominador comú: en cinc dels set PAE de Sabadell, una de les activitats econòmiques que predominen entre les empreses, són les dedicades al manteniment i reparació de vehicles de motor, on a Gràcia Nord, amb un total de 294 empreses, representen un 5%. Segons les darreres dades de l’Informe de l’Estructura Empresarial de Sabadell, la venda i reparació de vehicles de motor és el sector d’activitat que més volum de negoci genera a Sabadell: 819,3 milions d’euros, el 18,4% del total.

A Gràcia Sud, el mapa és molt semblant, tant en el número (296), com en el rànquing de les cinc activitats econòmiques amb més pes, on el lloguer de béns immobiliaris per compte propi i el manteniment i reparació de vehicles de motor representen l’11,5% de les empreses d’aquest polígon d’activitat econòmica de la ciutat, on també destaquen les empreses dedicades a la promoció immobiliària i a la confecció d’altres peces de vestir exteriors. A diferència del Nord, les empreses dedicades a l’enginyeria mecànica general per compte d’altri està entre les activitats econòmiques amb més pes (7), juntament amb les empreses de construcció d’edificis residencials (12) i el comerç a l’engròs d’altres tipus de maquinària i equips (7), segons les dades de Som Polígons, del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Més al sud de la ciutat, a tocar del proper Portal Sud, al PAE Sud-oest, el segon de la ciutat en volum de facturació (521 milions d’euros, l’11,7% del total a Sabadell), el 29% de la facturació es concentra en el sector de la venda i reparació de vehicles motor, i un 24% en el sector del comerç a l’engròs d’alimentació i begudes. Entre les cinc activitats econòmiques majoritàries, hi ha cinc empreses del sector industrial, dedicades a la fabricació de tancaments metàl·lics, essent un dels polígons, que conserva una destacada presència d’empreses d’un sector que avui dia, segons les darreres dades representen un 10% del teixit empresarial de la ciutat.

En el polígon d’activitat econòmica situat a la llera del riu Ripoll, amb un passat històric molt determinat en el món del tèxtil, ha vist com, malgrat que encara hi ha diverses empreses que s’hi dediquen, com és el cas de Timsa o Apreslan, per citar-ne algunes, les activitats especialitzades en la construcció, lideren el rànquing d’activitats econòmiques en aquest polígon de la ciutat. Si bé és cert els sectors amb més pes en termes de facturació són el cautxú i plàstic i les activitats professionals, científiques i tècniques.

Logística i restauració

A l’altre costat del riu Ripoll, a l’est de Sabadell, al PAE de Can Roqueta, que concentra un major percentatge d’empreses joves –el 52,7% de les empreses van ser fundades a partir de l’any 2005–, l’activitat econòmica predominant de les 183 empreses és la relacionada amb el transport de mercaderies per carretera, seguit del lloguer de béns immobiliaris per compte propi. Un polígon, que segons alerten des del Ciesc, necessita “resoldre alguns problemes”, com va explicar recentment la seva presidenta Alícia Bosch, afegint que “hi ha temes de mobilitat, generats per incidències d’empreses de logística, així la qüestió de la brutícia que s’hi genera”.

El darrer dels set PAE de la ciutat, l’anomenat Sabadell Parc Empresarial, creat ara fa catorze anys i ubicat a Sant Pau de Riu-sec, sí que difereix, en relació amb les activitats econòmiques de la resta de polígons d’activitat econòmica que s’hi desenvolupen, on la restauració, amb dues de cada de deu empreses d’aquest ram, lideren l’activitat econòmica d’un polígon comercial.