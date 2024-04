La Fundació Bosch i Cardellach i l’Aula Universitària de la Gent Gran organitzen conjuntament un cicle de quatre conferències sobre el futur de la nostra societat amb Josep Ramoneda, Plàcid Garcia–Planas, Genís Roca i Carme Trilla. Es faran al llarg dels quatre dimecres d’aquest mes d’abril, a les 19 h, al Casal Pere Quart (Rambla, 69), amb accés lliure i gratuït.

Les entitats organitzadores volen “respondre, des del pensament crític, a la pregunta de com serà el futur de la nostra societat”. I afegeixen que “raonar és una actitud cultural, i aquesta vol ser la nostra aportació als actes de la Capital de la Cultura Catalana” que aquest any ostenta Sabadell, per la qual cosa el cicle compta amb el suport de l’Ajuntament.

Calendari

Aquest mes d’abril, doncs, passaran pel Casal Pere Quart noms de renom dels àmbits del pensament, periodisme, transformació digital i habitatge.

La inauguració del cicle ‘Pensar el futur’, aquest dimecres, 3 d’abril, anirà a càrrec del periodista, filòsof i escriptor Josep Ramoneda Molins, amb la ponència ‘El futur de les humanitats a l’era de la intel·ligència artificial’. La presentació del ponent anirà a càrrec de la sabadellenca expresidenta del Parlament, Carme Forcadell Lluís.

La setmana que ve serà el torn del periodista sabadellenc Plàcid Garcia–Planas Marcet amb ‘Les guerres no som nosaltres’, dimecres 10 d’abril, presentat per Mitzi Kotnik Segalà.

A continuació, dimecres 17, el convidat serà el també sabadellenc Genís Roca Verard, que parlarà sobre ‘Transformació digital: conseqüències’, presentat per Sílvia Bravo Gallart.

Tancarà el cicle ‘Pensar el futur’ l’economista Carme Trilla Bellart, amb una intervenció sobre ‘Desigualtat social: l’habitatge’. Presentarà la ponent Montse Llonch Casanovas.