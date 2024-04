FOTOS | Incivisme a l’àrea de pícnic de Sant Julià: “És indignant”

La celebració del dinar de Pasqua els darrers dies va deixar l’àrea de pícnic de Sant Julià plena de brutícia, fruit de l’incivisme d’alguns visitants que no van recollir la brossa generada. Un veí habitual de l’indret, a la carretera de Matadepera, ha denunciat aquesta situació, amb una queixa que ja ha traslladat a l’Ajuntament de Sabadell.

L’escena va indignar l’Oliver, que va decidir recollir pel seu compte els plàstics que hi havia en la part més boscosa per evitar que s’escampés amb el vent. “Queda molta feina per fer i crec que s’hauria de canviar el control que es fa de la zona”, avisa.

En les últimes hores, personal de neteja habitual del rodal ha treballat per retirar la deixalla, tot i que hi ha trams, passades les pilones, que queden fora del seu àmbit d’actuació i que continuen presentant un aspecte molt millorable.

Fonts municipals consideren que va ser un fet excepcional i descarten que hi hagi queixes específiques en aquest espai. Sí que és habitual, admeten, que després de festes assenyalades, i atenent el volum d’activitat que hi ha, CIPO intensifiqui la neteja posterior a les àrees d’estada. Des del consistori, a més, fan una crida al civisme i que tothom deixi els espais públics tal com els ha trobat per al gaudi de tothom.