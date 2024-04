“Serà un excel·lentíssim Sant Jordi per als llibreters”

Els llibreters de Sabadell auguren un Sant Jordi de màxims, amb força ambient als carrers i xifres de vendes optimistes. Caurà en dimarts, res a veure amb els anys en què la diada se celebra durant el cap de setmana o, pitjor, en Setmana Santa, quan molts sabadellencs estan escampats entre la platja i la muntanya.

“Per nosaltres és molt millor que caigui entre setmana. La gent rondarà per casa i no es dispersarà. A més, aquest any han sortit una colla de llibres d’escriptors que poden tenir molta tirada, tan catalans com de fora”, comenta Joan Fàbregues, de la Llar del Llibre. Recomana personalment Confeti, de Jordi Puntí, que es basa en la vida del glamurós músic català Xavier Cugat, a qui el llibreter va arribar a conèixer. El llibre va guanyar el premi Sant Jordi de novel·la 2023.

“La gent que treballa aprofitarà els moments que tingui lliures o farà un tomb després de la feina. I hi ha escola, que també farà que hi hagi més moviment”, comenta Jordi Seguí, de la llibreria Tècnica. “Aquestes són les impressions dels llibreters”, afegeix. La seva recomanació literària per aquest Sant Jordi és Ocàs i fascinació, d’Eva Baltasar.

Cecilia Picún, de la Llibreria de la Plata, encara és més optimista amb les perspectives d’aquest any: “Serà un excel·lentíssim Sant Jordi! Hi ha ganes de llegir i la necessitat de celebrar tot el que es pot. I aquest any tenim l’esperit de ser Capital de la Cultura”. La seva recomanació personal és El refugi del temps, de Gueorgui Gospodínov, publicat en català per Periscopi.

Les previsions són igualment bones, fins i tot “millors que l’any passat”, al nord de la ciutat. Mario Prieto, de la Llibreria Paes, constata que “hi ha novetats interessants i motivadores perquè la gent es mogui” i, d’altra banda, no hi ha festiu “que esguerri les vendes”. Darrerament, ha quedat captivat per Solito, de Javier Zamora.

I des de la llibreria, molt especialitzada en lectura infantil i juvenil, tenen clar que hi ha generacions que asseguraran que la tradició del llibre sobrevisqui. Hi ha gruix de lectors? “Els adolescents llegeixen molt!”, contesta. “Crec que hi ha més noies lectores, perquè entre elles formen un cercle en què parlen i recomanen lectures. Aleshores, s’hi enganxen més. És un peix que es mossega la cua”, afegeix. En canvi, en comparació, a ells “els costa una mica més”, tot i que el llibreter assegura que hi ha passió per llibres fantàstics i de divulgació o el manga, per exemple.

I sobre els llibres més venuts, què pronostica el morro entrenat dels llibreters després haver viscut tantes diades? Doncs que el llibre que, probablement, s’anunciarà el 23 d’abril al vespre com el més venut serà Història d’un piano, de Ramon Gener, premi Ramon Llull 2024. No només per la història i per la qualitat literària, asseguren els llibreters, sinó perquè l’autor és molt apreciat mediàticament.