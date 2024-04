L’N-150 tindrà un nou vial ràpid per unir Sabadell i Terrassa

L’N-150 és un eix clau en la connexió entre les dues capitals vallesanes. En els pròxims mesos, la zona experimentarà una transformació per millorar aquesta unió. La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest divendres Terrassa, acompanyada per l’alcalde egarenc, Jordi Ballart. L’indret centra avui l’atenció per les obres de millora de la via que han d’incorporar un carril bici que connecti Sabadell amb Terrassa. “Farà que aquesta via deixi de ser només per a vehicles”, apunta la consellera al voltant d’uns treballs que tenen un cost de 2,4 milions d’euros.

La via pedalable passarà per equipaments com el cementiri, l’hospital, Mercavallès o el Complex Central dels Mossos. Però no serà l’única acció a l’emplaçament. Pròximament, es preveu que es licitin les obres per crear una gran rotonda que millorarà l’accés a l’hospital, per valor de 3 milions, així com un vial BRCat per a transports públic i serveis d’emergències. El corredor de bus ràpid i mobilitat sostenible entre les dues cocapitals, amb un pressupost de 10 milions d’euros, incorporarà també un tram del carril bici.

S’espera que totes les obres estiguin enllestides a finals de l’any 2025, millorant una xarxa de comunicacions que preveu integrar la futura ronda Nord.

Sintonia per la ronda Nord

Sobre la ronda Nord, Capella va assegurar que veu amb bons ulls el traçat que l’Ajuntament terrassenc planteja, que implica un menor impacte del previst inicialment en l’entorn agrícola. ”Connecta les ciutats, però no com alguns voldrien”, ha dit, puntualitzant la diferència de la proposta que es preveia inicialment per continuar el Quart Cinturó fins a Sabadell o Granollers. El pla passa per integrar-se amb el territori i connectar Terrassa amb vies com la ronda Oest, a Sabadell, per arribar fins a Castellar.