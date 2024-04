La seu del centre cultural de la Hermandad Virgen de Gracia recrea un petit carrer del poble d’Archidona (Màlaga). Amb un altar a la verge, patrona del barri malagueny, una finestra florida i una porta típica del poble amb cadires a peu de carrer, el local homenatja el poble de centenars de persones que van arribar a Sabadell del poble i van acabar instal·lant-se a Can Puiggener durant les onades migratòries del 1950 i 1960. “Trobem a faltar Andalusia, i és la nostra forma de recordar-la”, expressa José Campos, president de l’entitat.

I és que el centre cultural andalús va néixer a Sabadell l’any 1981 a mans de José Luis Gil per recrear les tradicions d’Archidona i Andalusia. Com a petit mos, enguany han organitzat el pròxim dissabte 20 d’abril la Feria d’Abril a la seu de l’entitat: “És una festa oberta al barri i a Sabadell, una forma de recordar les nostres arrels, és història del barri”, exposen els organitzadors. Anys enrere muntaven la seva caseta a la Fira d’Abril de Barcelona, però enguany es queden a Can Puiggener.

Sabadell, seu de la Verge

Amb un aforament de fins a 250 persones, esperen que la festa tingui una forta acollida, sota les llums dels fanalets, les garlanda i la projecció de fons de la plaça Ochavada, punt neuràlgic d’Archidona. S’ha organitzat un sopar que es maridarà amb música típica andalusa i sevillanes, on es lluiran els millors vestits, especials per la cita. “Ho fem pel barri, pels veïns del nostre poble i pels de Sabadell. És molt satisfactori veure com la gent ho viu i gaudeix dels seus veïns”, expressa Campos. “Can Puiggener té persones molt senzilles, acollidores. Un petit poble dins de Sabadell”, afegeix.

De fet, la tradició del centre cultural està fortament arrelada al barri. I és que la verge de Gràcia només té tres seus a tot l’Estat: Sabadell, Navarra i Màlaga. Grans i petits continuen vinculats a l’entitat. “Hi ha gent jove que, tot i que potser no senten devoció per la verge, se senten vinculats amb el ball i la tradició andalusa”.

Romeria, propera cita

La 42a edició de la Romeria de la Verge de Gràcia organitzada pel centre cultural tindrà lloc el 8 i 9 de juny i seguirà el tradicional recorregut: la imatge de la Verge de Gràcia lluirà pels carrerss de Can Puiggener i es dirigirà a Sant Vicenç de Jonqueres, on es preveu que hi passi la nit, i amb activitats per a tots els públics. Diumenge, la verge tornarà a la seva seu.