José Campos (Hermandad Romera Virgen de Gracia): “La gent de Can Puiggener és senzilla i propera”

Parla amb passió de la verge de Gràcia. En José Campos és president del centre cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia. Se sent part del seu barri, dels veïns. De fons, el taconeig de les ballarines de flamenc ultimant els detalls de la seva actuació d’aquest cap de setmana. Ha arribat un dels dies més esperat pels veïns i veïnes del barri de Can Puiggener, la 39a edició de la Romeria de la Verge de Gràcia organitzada pel centre cultural.

A les portes de la 40a romeria, quines sensacions teniu per aquesta romeria?

Sense aforaments, amb llibertat de moviment… Esperem una molt bona acollida dels veïns, malgrat que aquest cap de setmana hi ha moltíssimes activitats a Sabadell. Nosaltres ho fem amb tota la il·lusió del món. Com a novetat, la verge sortirà amb la nova corona que encara no ha pogut estrenar. I per a la 40a romeria esperem poder fer alguna celebració especial.

No només és una tradició religiosa, sinó una trobada cultural.

El sopar de dissabte és el que atrapa més gent. I el balls andalusos típics enamoren a la gent. I els jocs que organitzem pels nens a l’ermita de Sant Vicenç de Jonqueres. Si només fos per la verge… segur que no vindria tanta gent [riu]. Així i tot, hi ha encara molta devoció.

Quin recorregut seguirà la verge enguany?

De la parròquia recorrerà el riu Ripoll fins a arribar a Can Jonqueres, acompanyats de la banda de música. Uns tres quilòmetres amb la verge carregada a l’esquena de les dones del ball.

L’entitat neix a Can Puiggener l’any 1981, però té el seu origen al poble malagueny d’Archidona. Què ho vincula?

A Sabadell van arribar molts veïns del poble. Però el fundador de l’entitat, José Luis Gil, va ser qui va portar la imatge d’Archidona al nostre barri. La verge només té tres seus: Sabadell, Navarra i Màlaga.

Què té d’especial el barri que acull la verge d’Archidona?

La nostra gent. Can Puiggener té persones molt obertes, senzilles, acollidores. És el barri on he viscut tota la vida, què puc dir? He viscut molt i molt bé. És un petit poble dins de Sabadell.

I el centre cultural?

Jo vaig mirar la verge i semblava que m’estava somrient. Em va captivar des del primer moment. Això ho has de viure. Som una petita família, i fem barri així. Vaig descobrir l’entitat quan vaig apuntar la meva filla a ballar, fa pràcticament 20 anys. I he vist la transformació de l’entitat. Això va de persones, de fer pinya entre tots.

La romeria és molt important, però al llarg de l’any teniu més cites assenyalades al calendari.

Tenim altres activitats estrella. El dia d’Archidona, amb gastronomia típica del poble. O el primer diumenge de desembre, on fem una jornada de nadales i menjar típic andalús. No parem, però ens agrada.

Què hi ha darrere d’aquestes celebracions?

Som una entitat petita, però el telèfon no para de sonar. Hi ha moltíssima feina darrera. Som uns 400 socis actius i tots aportem el nostre granet.

Fotografies: Víctor Castillo