Aitor Pascual, un heroi de Marbella, torna a la Nova Creu Alta amb el Teruel

El Sabadell-Teruel d’aquest dissabte no només té la transcendència dels tres punts. També ofereix l’al·licient del retorn de fins a quatre futbolistes amb passat -bastant efímer, això sí- arlequinat. L’únic que va deixar empremta perquè va ser un dels herois de Marbella és el lateral Aitor Pascual.

S’ha convertit en un fet habitual que en els equips rivals del Sabadell trobem jugadors amb passat a la Nova Creu Alta. En el cas del Teruel, fins a quatre han vestit la samarreta arlequinada. Curiosament, un dels quals, Guillem Naranjo, ho ha fet aquesta mateixa temporada. Va arribar cedit per Real Zaragoza, però el seu protagonisme seria gairebé testimonial (només va participar en 5 partits). Al mercat d’hivern va decidir canviar d’aires i acceptar l’oferta del conjunt aragonès. Un altre davanter, Toni Gabarre, va viure una situació semblant en la temporada 21/22, marxant a l’Alcoyano. Una mica més de continuïtat tindria l’argentí Facu Garcia en la 21/22, participant en un total de 24 partits.

“Un record molt especial”

Un dels fitxatges de la temporada 19/20 va ser el jove Aitor Pascual, procedent de l’At. Levante encara que la seva etapa formativa va ser al Racing de Ferrol. Va formar el pòquer dels gallecs juntament amb Ian Mackay, Aarón Rey i Héber Pena. “Va ser una temporada inoblidable i també molt especial”, resumeix l’Aitor quan recorda el seu passat arlequinat.

“També molt atípica pel tema de la pandèmia, el play-off a Marbella i un ascens increïble. La llàstima és que no el vam poder celebrar amb la nostra gent, però va ser una experiència que mai podrem oblidar. Els dies a Marbella, les tandes de penals, la remuntada a la final… Un guió perfecte”. Tot i no ser titular, va tenir una notable participació en aquell Sabadell d’Antonio Hidalgo. “L’equip jugava de meravella, fèiem un futbol molt atractiu i l’afició va gaudir moltíssim”.

“Ens donaven per morts”

Després de tornar al Racing Ferrol, celebrant un nou ascens a Segona A, ara lluita per la permanència amb el Teruel, un equip que semblava condemnat després de no guanyar cap partit a la primera volta. “Era una situació molt difícil, sobretot anímicament, però mai vam abaixar els braços. Veiem que l’equip competia. De fet, empatàvem molts partits, costava guanyar-nos. Amb el canvi d’entrenador, van arribar els resultats i ara ens ho creiem”.

Els duels directes poden ser decisius, però l’Aitor encara no vol parlar de finals. “Cada partit és una oportunitat de sumar punts, però no hi ha res definitiu. El Sabadell també ha millorat moltíssim i serà complicat. Nosaltres volem mantenir la bona dinàmica fora de casa”.

Serà la seva primera visita a la Nova Creu Alta d’ençà que va marxar. Abans havia sigut rival a les files de l’At. Levante. “Encara mantinc contacte amb alguns companys. Serà especial el retrobament amb l’Ángel Martínez o el Jordi Bransuela, qui representa els valors del club. Jo sempre vaig rebre el suport i estima de la gent”, rememora. Per cert, manté la seva projecció ofensiva i aquesta temporada ja suma tres gols. Amb el Sabadell en va fer dos: un davant el València Mestalla a Paterna i un altre a la Nova Creu Alta contra el Badalona que va significar la victòria (1-0).