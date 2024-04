ERC proposa incloure la Creu Alta a la zona de baixes emissions

El grup municipal d’ERC vol que la Creu Alta estigui inclosa en la primera fase d’implementació de la zona de baixes emissions de Sabadell. Aquesta és la principal mesura que van incloure en les al·legacions presentades dins el termini i la forma escaient a l’ordenança reguladora d’aquesta mesura en les darreres setmanes –el període ja ha acabat– i a les quals ha tingut accés el Diari. “Hem de ser més valents”, reclama el regidor d’ERC Santi Valls, que alhora és geògraf i urbanista. Entre altres coses, els republicans també volen potenciar la retirada de vehicles antics a canvi de donar transport públic gratuït durant tres anys als seus propietaris (T-verda) i reduir el nombre d’excepcions perquè la ZBE tingui un impacte rellevant.

Amb la primera al·legació, d’incloure la Creu Alta a la fase inicial de la zona de baixes emissions, ERC coincideix amb les entitats ecologistes liderades per l’Adenc que proposen la mateixa delimitació. Per tant, les dues parts proposen que des que es comenci a implementar la ZBE de manera ferma el 2025 l’àmbit de regulació inclogui el Centre i la Creu Alta. Això seria l’espai delimitat per la Gran Via, la carretera de Barcelona, la ronda de Ponent, l’Eix Macià, l’avinguda de Josep Tarradellas i la plaça d’Espanya.

Tanmateix, Esquerra vol “incentivar que la gent faci el pas de deixar un vehicle a canvi de tenir transport públic gratuït durant tres anys”, diu Valls. Això fa, afegeix, que durant aquest temps els usuaris agafin l’hàbit d’utilitzar l’autobús o el tren i es converteixin en usuaris habituals d’aquests serveis en comptes de continuar anant amb cotxe. El regidor republicà assenyala que aquesta mesura permet donar una contrapartida a l’esforç de deixar el cotxe i considera que té un cost “totalment assumible” per l’administració.

ERC també ha al·legat contra el ventall d’excepcions de la ZBE que ha aprovat el Govern i que inclouen, per exemple, que les persones empadronades dintre dels límits de la zona hi puguin circular sense restriccions. Santi Valls explica que “creiem que el Govern ho ha fet així per no buscar-se problemes”, ja que, fan la zona de baixes emissions “perquè els obliga la llei i fan el mínim per intentar generar el mínim conflicte possible”.